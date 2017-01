Τα 4 πλεκτά που δεν πρέπει να λείπουν από την ντουλάπα σου!

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Αν και δυσκολευτήκαμε αρκετά να απαλλαγούμε από τα μπικίνι και τα σανδάλια, θα ήταν ψέμα να λέγαμε πως το φθινόπωρο δεν έχει και αυτό τη γοητεία του. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το να χουχουλιάζεις στο κρεβάτι ή να απολαμβάνεις μια ζεστή σοκολάτα με τις φίλες σου, ενώ συζητάτε για τι άλλο; Για ρούχα! Και αυτός ο καιρός επιβάλλει πλεκτό! Βρήκαμε λοιπόν τις must προτάσεις, όπως προκύπτουν από τις fashion bloggers του εξωτερικού και σου παρουσιάζουμε τα κομμάτια στα οποία οφείλεις να επενδύσεις. Ρίγες Λαιμός – χαμόγελο Ζιβάγκο Bright Colors bovary

