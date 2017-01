Τα «έσπασαν» οι αγρότες με τον Αποστόλου -Αποφασίζουν κινητοποιήσεις

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«ΑΚΑΡΠΗ» Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ



Στους δρόμους αναμένεται να βγουν οι αγρότες, μετά από την «άκαρπη» συνάντησή τους με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. Ο πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου δήμου Ιεράπετρας, Μιχάλης Μαλλιωτάκης, μετά τη συνάντηση δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «θα γυρίσουμε στις περιφέρειές μας για να συζητήσουμε πότε θα βγούμε σε εθνικό επίπεδο όλοι οι αγρότες ενωμένοι, για να καταφέρουμε την ανατροπή του μνημονίου. Δεν τα έχουμε με καμία κυβέρνηση, ποτέ δεν ήμασταν χρωματισμένοι και κομματισμένοι. Πρεσβεύουμε λευκό συνδικαλισμό και ενεργούμε κατά των μνημονίων που έχουν καταστρέψει τη χώρα μας». Διευκρίνισε πως «δεν μιλάμε για κλείσιμο δρόμων. Αυτό τουλάχιστον έχει αποφασίσει η Κρήτη. Δεν θα κλείσουμε δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια και δεν βρισκόμαστε απέναντι στους πολίτες και τις ευπαθείς ομάδες της χώρας. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί οι αγρότες της χώρας». Ο κ. Μαλλιωτάκης είπε ακόμα, ότι «συναντηθήκαμε με τον Αποστόλου και το μήνυμα που μας έδωσε αυτή τη φορά ήταν πιο σαφές: Δεν μπορεί να παρεκκλίνει του μνημονίου, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, δεν μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή. Μας είπε ότι του δένει τα χέρια το μνημόνιο. Σε επιμέρους ζητήματα και προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένες περιφέρειες, πήραμε κάποιες θετικές προθέσεις, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε »προθεσόμετρο» στην πολιτική δεν υπάρχει. Η πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δε καταλήγουμε σε κάποιο».





Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, Χρήστος Σιδερόπουλος τόνισε ότι «ο κ. Αποστόλου δεν συμφώνησε σε τίποτα από αυτά που προτείναμε. Μας δήλωσε ότι τα χέρια του είναι δεμένα λόγω του μνημονίου και ότι δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Υπάρχουν κάποιες προθέσεις από την πλευρά του υπουργού για κάποιες ρυθμίσεις στο μέλλον. Εμείς όμως θα επιστρέψουμε στις βάσεις μας και προσεχώς στον Πλατύκαμπο -μπορεί και εντός Σαββατοκύριακου- θα συζητήσουμε όπως κάνουμε πάντα για να πάρουμε αποφάσεις». Τέλος, ο Στάθης Μπαλτατζίδης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι «αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι συγκεκριμένο και η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. Η χώρα θα συνεχίσει να είναι όμηρος του μνημονίου και εμείς σαν αγρότες δεν θα μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε. Κάποια στιγμή όλο αυτό θα ξεσπάσει και ελπίζω να γίνει με τον πιο ήπιο τρόπο». Στη συνάντηση με τον υπουργό παραβρέθηκαν εκπρόσωποι αγροτών από την ανατολική, κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 12:16 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.