Τέλος οι κυρτές και οι 3D τηλεοράσεις

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι κυρτές και τρισδιάστατες (3D) τηλεοράσεις δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών στον προβλεπόμενο βαθμό. Ετσι οι νοτιοκορεατικές εταιρείες Samsung και LG, ηγέτες του κλάδου παγκοσμίως, φαίνεται να ξαναγυρνάνε στη δοκιμασμένη λύση της επίπεδης οθόνης, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς. Η νέα τάση είναι ορατή στη μεγάλη διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών του Λας Βέγκας των ΗΠΑ (Consumer Electronics Show-CES), η οποία μόλις ξεκινά, σύμφωνα με το BBC και τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Και να σκεφθεί κανείς ότι δεν έχουν περάσει παρά τέσσερα μόνο χρόνια από τότε που οι κυρτές τηλεοράσεις παρουσιάσθηκαν στην ίδια ακριβώς έκθεση. Οι κατασκευαστές αναζητούν πλέον φθηνότερους και πιο συμβατικούς τρόπους για να βελτιώσουν την ποιότητα της εικόνας των προϊόντων τους, κυρίως την ανάλυση 4Κ και την τεχνολογία «HDR» («high dynamic range»).

Οι καταναλωτές δεν αναγνώρισαν ιδιαίτερα τα όποια οφέλη των κυρτών τηλεοράσεων, με συνέπεια το μερίδιο των τελευταίων να μην ξεπεράσει το 4% στο σύνολο των παγκόσμιων πωλήσεων τηλεοράσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IHS Markit Technology. H LG αφαίρεσε ήδη τελείως τις κυρτές τηλεοράσεις από τη γκάμα των νέων μοντέλων της για το 2017, δίνοντας έμφαση πλέον στις πολύ λεπτές τηλεοράσεις. Η Samsung επίσης εγκατέλειψε τα προηγούμενα σχέδια της να έχει μόνο κυρτά μοντέλα στο ακριβότερο τμήμα της γκάμας της και πλέον προσφέρει και επίπεδα μοντέλα στην υψηλή κατηγορία τιμών.

Και οι δύο εταιρείες επίσης εγκαταλείπουν το 3D στα νέα μοντέλα τους λόγω ανεπαρκούς ενδιαφέροντος από τους καταναναλωτές. Τα πρώτα μοντέλα τρισδιάστατων τηλεοράσεων είχαν παρουσιασθεί στο Λας Βέγκας το 2010, αλλά τρία χρόνια μετά το αρχικό ενδιαφέρον, οι πωλήσεις άρχισαν να μειώνονται όλο και περισσότερο. Η Samsung, που πουλά δύο στις τρεις κυρτές τηλεοράσεις διεθνώς και έχει επενδύσει πολλά στις κυρτές οθόνες, δεν σκοπεύει -ακόμη τουλάχιστον- να εγκαταλείψει την τεχνολογία αυτή τελείως, όπως ήδη έκανε η ανταγωνίστρια LG.

Υπάρχουν μεγάλες αγορές, κυρίως στην Κίνα, όπου οι κυρτές τηλεοράσεις παραμένουν δημοφιλείς (κυρίως για λόγους επίδειξης στους γείτονες!). Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν όμως ότι είναι θέμα χρόνου οι κυρτές οθόνες να κάνουν παρέα στο 3D ως μια παρένθεση στην ιστορία των τηλεοράσεων, παρά τις αρχικές θριαμβολογίες περί «επαναστατικών» καινοτομιών.

Οι καταναλωτές μάλλον απάντησαν «δεν συμφωνούμε» και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Η νέα τεχνολογία της μόδας φέτος είναι το HDR, που υπόσχεται πιο πλούσια και δυναμική εικόνα. Επειδή βασίζεται κυρίως σε λογισμικό, η νέα τεχνολογία είναι φθηνότερη από τα κυρτά πάνελ ή το 3D.

Τάση απογείωσης εμφανίζει και η τεχνολογία 4K, γνωστή επίσης ως υπερ-υψηλή ανάλυση (UHD). Η LG παρουσίασε στην έκθεση CES μια πολύ λεπτή τηλεόραση που σαν ταπετσαρία προσκολλάται στον τοίχο με μαγνητικό τρόπο. Η νέα OLED 4K TV της έχει πάχος μόλις 2,57 χιλιοστών και θα είναι διαθέσιμη στις 65 και 77 ίντσες. Η Samsung παρουσίασε μια συσκευή (Lifestyle TV) που έχει ξύλινο περίβλημα και μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής, όταν δεν είναι αναμμένη. Παρουσίασε επίσης μια τηλεόραση 75 ιντσών QLED 4K, που βασίζεται στην τεχνολογία των κβαντικών κουκίδων και, σύμφωνα με την εταιρεία, αναπαράγει καλύτερα τα χρώματα και έχει μεγάλη φωτεινότητα 1.500 έως 2.000 «κεριών». Η Sony λανσάρισε μια νέα 4K OLED TV στην κατηγορία των μοντέλων Bravia. Διαθέτει επεξεργαστή HDR και η καινοτομία της είναι ότι έχει «ξεφορτωθεί» τα ενσωματωμένα ηχεία και, αντί γι’ αυτά, οι ήχοι παράγονται από δονήσεις στην επιφάνεια της οθόνης. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 22:29 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.