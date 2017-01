Σύλληψη τριών ατόμων σε περιοχές των Γρεβενών για παραβάσεις των νόμων περί αρχαιοτήτων, ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Τετάρτη (05-01-2017) το μεσημέρι σε περιοχές των Γρεβενών, συνελήφθησαν τρεις άντρες ηλικίας 34,54 και 63 χρονών, για παραβάσεις των νόμων περί αρχαιοτήτων, ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και σε λοιπούς χώρους αυτών σε περιοχές των Γρεβενών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -1- πιστόλι,

-156- φυσίγγια πυροβόλων όπλων,

-2- νομίσματα που εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων,

-1- πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο και

μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.

