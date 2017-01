Συνελήφθη η Πόλα Ρούπα στην Αθήνα- Μαζί της ήταν και το παιδί της – Δεν προέβαλε αντίσταση

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κρυβόταν σε διαμέρισμα

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης συνελήφθη η σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη, Πόλα Ρούπα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, η τρομοκράτης συνελήφθη σε σπίτι στην Αθήνα όπου βρίσκονταν μαζί με το παιδί της χωρίς να προβάλει αντίσταση.



Το μόνο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς είναι να μην πειράξουν το παιδί. Η Πόλα Ρούπα έχει ήδη οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ. Μαζί της συνελήφθη και μια 25χρονη γυναίκα, η οποία την έκρυβε στο διαμέρισμα που εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στο διαμέρισμα, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στα Νότια προάστια η διεύθυνσή του όμως παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, βρίσκονται άνδρες της σήμανσης που το κάνουν «φύλλο και φτερό». Η Πόλα Ρούπα κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, της οποίας φαίνεται να ηγείται η ίδια, μετά τη σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη. Η ίδια θεωρείται εγκέφαλος τουλάχιστον δύο ένοπλων ληστειών, που έχουν διαπραχθεί με σκοπό την ενίσχυση της οργάνωσης, αυτή στο νοσοκομείο Σωτηρία με λεία πάνω από 300.000 ευρώ και η πρόσφατη σε τράπεζα στη Μαλεσίνα. Η τελευταία φορά που οι Αρχές έφτασαν κοντά της ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχε επιχειρήσει να βοηθήσει σε απόδραση του Μαζιώτη, με τη χρήση ελικοπτέρου.



Ο πιλότος του ελικοπτέρου που είχε μισθώσει με ψεύτικα στοιχεία, ήταν εκείνος που απέτρεψε τα σχέδιά της.

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 07:48 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.