Συναγερμός για την εποχική γρίπη: 400 περιστατικά σε μία μέρα στη Λάρισα

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη μορφή επιδημίας φαίνεται πως έχει πάρει η εποχική γρίπη τις τελευταίες ημέρες, καθώς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν προχθές ξεπέρασε τους 400, από τους οποίους οι 62 παρέμειναν για νοσηλεία. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού & Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Παναγιώτης Νάνος επιβεβαίωσε πως πράγματι υπάρχει αυξημένη κίνηση ασθενών. «Είναι πολλά τα περιστατικά τις γρίπης που ξεπερνάνε τα 400 σε κάθε εφημερία, ενώ υπάρχουν πολλά περιστατικά και αρκετοί ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νάνος.



Από εκεί και πέρα, η γρίπη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διοικητή φαίνεται πως έχει πάρει τη μορφή επιδημίας, με τον ίδιο να προβλέπει πως και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται πολλά. «Λόγω της γρίπης που έχει πάρει τη μορφή επιδημίας, αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε την μονάδα των λοιμωδών νοσημάτων ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες, αλλά και να φιλοξενούμε ασθενείς σε άλλες όμορες κλινικές» τόνισε. Σημειώνεται πως οι ασθενείς που προσέρχονται στα νοσοκομεία τις τελευταίες μέρες και εισάγονται για νοσηλεία είναι κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται και από άλλα νοσήματα οπότε η νοσηλεία τους εντός των νοσοκομείων κρίνεται επιβεβλημένη. «Θα συνεχιστεί η γρίπη και δεν θα ξεπεραστεί τόσο εύκολα, οπότε κυρίως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αυτοπροστατευτούν με όλες τις οδηγίες που συστήνουν οι ειδικοί» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νάνος, ενώ κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας που κατά καιρούς το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει προτείνει.



αμπε

