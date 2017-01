Στον Κορυδαλλό θα οδηγηθεί η Ρούπα, ξεκινά απεργία πείνας

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενεργοποιούνται οι καταδικαστικές αποφάσεις – Ευρήματα-φωτιά στη γιάφκα της Ρούπα – Στόχοι πολιτικοί και επιχειρηματίες Τη φροντίδα του παιδιού της από τη μητέρα και την αδελφή της ζήτησε από την εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών η Πόλα Ρούπα, η οποία οδηγήθηκε νωρίτερα στο Εφετείο, προκειμένου να εκτελεστούν οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν σε βάρος της. Η συλληφθείσα, σύμφωνα με δήλωσή της, την οποία διάβασε η αδελφή της έξω από τη ΓΑΔΑ, ξεκινά απεργία πείνας, για να δοθεί το παιδί της στη γιαγιά του και στη θεία του.



«Ξεκινάω απεργία πείνας, προκειμένου να δοθεί το παιδί τώρα στη μάνα μου και την αδελφή μου» αναφέρει η Πόλα Ρούπα, η οποία στην ίδια δήλωση αναφέρει ότι παραμένει «αμετανόητη εχθρός του συστήματος». Η 48χρονη σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη, που με εντολή της Εισαγγελίας Εφετών θα κρατηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αν και προς το παρόν θα παραμείνει υπό κράτηση στην ΓΑΔΑ, φέρεται να μην θέλησε να αναφερθεί στην εισαγγελική λειτουργό σε τίποτε άλλο πλην του ζητήματος του ανήλικου γιου της. Με την σύλληψη και την μεταγωγή της Ρούπα στην αρμόδια Εισαγγελία ενεργοποιούνται πλέον οι αποφάσεις τόσο του 2013 που αφορά την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα από το Ε’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών με την οποία της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 50 ετών και έξι μηνών (εκτιτέα 25 έτη) και η δεύτερη του 2016 από το ΣΤ’ Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την οποία ορίστηκε συνολική ποινή φυλάκισης έντεκα 11 ετών (εκτιτέα 10 έτη), σχετικά με έκρηξη τον Απρίλιο του 2014, έξω από τα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ευθύνη της οποίας είχε αναλάβει με προκήρυξη της η οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Παράλληλα, από το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στην Πόλα Ρούπα, από περίπου 70 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, έξω από τη ΓΑΔΑ. Οι συγκεντρωθέντες ανάρτησαν πανό απέναντι απ’ το αστυνομικό μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και φώναξαν συνθήματα όπως «το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο απ’ όλα τα κελιά», κ.ά. Εδώ και λίγη ώρα οι συγκεντρωθέντες αποχώρησαν – παραμένουν όμως η μητέρα και η αδελφή της Πόλας Ρούπα, που ζητούν να πάρουν το παιδί. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε το μεσημέρι ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, ο 6χρονος γιος του Μαζιώτη και της Ρούπα, βρίσκεται για «προστατευτική φύλαξη» στην υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων υπό την εποπτεία της εισαγγελέως Ανηλίκων. Η αδελφή της Πόλας Ρούπα, νωρίτερα διάβασε δήλωση της κρατούμενης 48χρονης, με την οποία δηλώνει την απόφαση της να προχωρήσει σε απεργία πείνα και δίψας. Η δήλωση της Πόλα Ρούπα «Εγώ η Πόλα Ρούπα δηλώνω ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι μέχρι να πεθάνω, αμετανόητη εχθρός του συστήματος. Το παιδί τώρα το βάζουν μέσα σε αυτόν τον πόλεμο και το εκδικούνται προκειμένου να εκδικηθούν περισσότερο εμένα. Έχουν απαγάγει το παιδί μου και δεν ξέρω που βρίσκεται από τα ξημερώματα που μας έχουν συλλάβει. »Βρισκόμαστε σε πόλεμο, είναι γεγονός, όμως το να πολεμάνε το παιδί μου με το να αρνούνται να το φέρουν να το δω και με το να αρνούνται να το δώσουν άμεσα σε συγγενείς πρώτου βαθμού, και να το με απειλούν ότι θα πάει σε ίδρυμα, είναι η πιο ποταπή πράξη σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί που βρίσκονται στον κρατικό μηχανισμό είναι σκουλήκια γιατί πολεμάνε ένα παιδί 6 χρονών. »Ξεκινάω τώρα απεργία πείνας και δίψας προκειμένου να δοθεί το παιδί τώρα στη μάνα μου και την αδερφή μου. Σε ό,τι αφορά εμένα θα παραμείνω εχθρός τους μέχρι να πεθάνω και δεν θα με λυγίσουν ποτέ.» Και δήλωση Μαζιώτη Λίγη ώρα αργότερα αναρτήθηκε στον ιστότοπο indymedia και η δήλωση του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος αναφέρει ότι μετά την σύλληψη της συντρόφου του και την άρνηση της εισαγγελέως ανηλίκων να δώσει για επιμέλεια το παιδί στους συγγενείς της, θεωρεί ότι «το κράτος ουσιαστικά απήγαγε τον γιο μας, μας εκδικείται για τις επιλογές αγώνα που κάναμε, του ένοπλου αγώνα» και καταλήγει: «Ο γιος μας είναι το παιδί δυο επαναστατών και είναι υπερήφανος για τους γονείς του. Δεν μας λυγίζει κανένας εκβιασμός. Τις επιλογές μας τις υπερασπιζόμαστε με την ίδια μας την ζωή. Από σήμερα ξεκινάω μαζί με την συντρόφισσά μου απεργία πείνας και δίψας με αίτημα να δοθεί ο γιος μας στους συγγενείς. Η ένοπλη επανάσταση των από κάτω είναι η μόνη λύση».



Ευρήματα-φωτιά στη γιάφκα της Ρούπα – Στόχοι πολιτικοί και επιχειρηματίες Ευρήματα-φωτιά εντόπισε η Αντιτρομοκρατική στις «γιάφκες» της Πόλας Ρούπα σε Ηλιούπολη και Αλιμο. Την ίδια ώρα, Νίκος Μαζιώτης και Πόλα Ρούπα ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας και δίψας, λόγω της άρνησης των Αρχών να παραδώσουν τον 6χρονο γιο τους στους συγγενείς της μητέρας του. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομία βρήκε οπλισμό και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα επιχειρηματιών και εφοπλιστών στο σπίτι που έμενε η Ρούπα στην Ηλιούπολη. Ονόματα πολιτικών, επιχειρηματιών, εφοπλιστών και διοικητών δημοσίων οργανισμών φιγουράρουν σε εκατοντάδες σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις. Επίσης οι αρχές ανακάλυψαν χάρτες με σημεία που προέκυψαν απο παρακολούθηση τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ενδεχομένως να αποτελούσαν τους μελλοντικούς στόχους της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Επιπλέον, στο γκαράζ της Αλίμου, βρέθηκαν μασούρια ζελατοδυναμίτιδας, φυσίγγια, καλάσνικοφ και άλλα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ο χώρος εντοπίστηκε μετά τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα, σήμερα το πρωί στην Ηλιούπολη, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν σημειώσεις, πλαστές ταυτότητες και κλειδιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες κάποια από τα κλειδιά ταιριάζουν στο συγκεκριμένο γκαράζ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν μπει και άλλοι χώροι στην Αττική, που φέρονται ότι σχετίζονται με τη δράση της Πόλας Ρούπα. Η Αντιτρομοκρατική διεξάγει συνεχείς έρευνες για τις άλλες γιάφκες του Επαναστατικού Αγώνα καθώς δεν έχουν βρεθεί ακόμη τα όπλα της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ η Πόλα Ρούπα είχε κλειδιά από όλες τις γιάφκες της οργάνωσης.



Την ήξεραν ως «κυρία Ελένη» Στην γειτονιά της στην Ηλιούπολη, την Πόλα Ρούπα την ήξεραν ως «κυρία Ελένη» και σύμφωνα με πληροφορίες είχε δώσει προκαταβολή 2.000 ευρώ για την ενοικίαση του διαμερίσματος όπου συνελήφθη. Μετά την σημερινή σύλληψη της Πόλας Ρούπα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ηλιούπολη, η ίδια και ο προφυλακισμένος σύντροφος της Νίκος Μαζιώτης γνωστοποίησαν ότι αρχίζουν αμφότεροι απεργία πείνας και δίψας λόγω του ότι οι Αρχές δεν δίνουν την επιμέλεια του 6χρονου γιου τους στην μητέρα και την αδερφή της.

