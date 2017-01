Σούπερ Λίγκα: Σφαλιάρα του Πλατανιά στον ΠΑΟ, ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σφαλιάρα για τον Παναθηναϊκό στον πρώτο αγώνα του στο 2017! Οι Πράσινοι ηττήθηκαν στα Χανιά

από τον Πλατανιά (Πλατανιάς – Παναθηναϊκός 1-0) στο πλαίσιο της -εξ αναβολής- 1ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ και έχασαν την ευκαιρία να πιάσουν την Ξάνθη στη 2η θέση. Απώλεια βαθμών και για τον Πανιώνιο, ο οποίος έμεινε στην ισοπαλία με τον ΠΑΣ Γιάννινα (Πανιώνιος – ΠΑΣ Γιάννινα 1-1). Δείτε τι έγινε στους αγώνες της Τρίτης

Δείτε τι έγινε στους αγώνες της Τετάρτης

Συνοπτικά το πρόγραμμα της εξ αναβολής 1ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία: ΤΡΙΤΗ 3/1

Ηρακλής-Ξάνθη 0-1

(58′ Γιουνές) Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 0-1

(84′ Πέλκας) ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1

Κέρκυρα-Ατρόμητος 1-1

(5′ Κόντος – 9′ Λε Ταλέκ) ΑΕΚ-Παναιτωλικός 0-0 ΑΕΛ-Βέροια 2-1

(54′ Καγιέγκο, 82′ Ναζλίδης – 45′ Κάλβο) Ολυμπιακός-Αστέρας Τριπ. 2-1

(54΄ Φορτούνης, 90΄+ Μάριν – 27΄ πεν. Μάσα) ΠΕΜΠΤΗ 5/1

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

(43′ Ανσαριφάλντ – 79′ Τζιμόπουλος) Πλατανιάς-Παναθηναϊκός 1-0

(74′ Μπανανά)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 13 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 34

2. Ξάνθη 25

3. Παναθηναϊκός 22

4. Πανιώνιος 22

5. ΑΕΚ 21

6. ΠΑΟΚ 20

7. ΠΑΣ Γιάννινα 19

8. Ατρόμητος 18

9. Πλατανιάς 17

10. Παναιτωλικός 16

11. Κέρκυρα 13

12. ΑΕΛ 13

13. Αστέρας Τρίπολης 12

14. Λεβαδειακός 12

15. Βέροια 8

16. Ηρακλής 7 * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς δολ

