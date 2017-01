Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός: Πολικό ψύχος και ολικός παγετός μέχρι και τη Δευτέρα

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επί ποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός αφού σε λίγες ώρες αναμένεται να… χτυπήσει την χώρα το νέο «κύμα» του χιονιά το όποιο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να είναι σφοδρό. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η ΕΜΥ, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι από σήμερα, Πέμπτη, μέχρι και το Σάββατο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και οι θυελλώδεις άνεμοι.



Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του Γιάννη Καλλιάνου ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων ότι: «Ασχολούμαι επαγγελματικά με την μετεωρολογία από το 2006. Έντεκα ολόκληρα χρόνια δεν έχω δει ποτέ μου τόσο βίαιη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από τις περιοχές της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας προς τον Ελλαδικό χώρο που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα σαρώσουν όλη τη χώρα και θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε…ψυγείο». Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προετοιμάζονται οι Δήμοι με έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών και τη διάθεση δημόσιων χώρων σε άστεγους για το «κύμα» κακοκαιρίας που πρόκειται να πλήξει τα επόμενα 24ωρα τη χώρα. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος: «Η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα Δυτικά, τα Νότια και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και μετά ο καιρός θα επιδεινωθεί και στη Βόρεια Ελλάδα με χιονοπτώσεις οι οποίες αργά το βράδυ της Πέμπτης θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυρές. Θα ξεκινήσει να χιονίζει δηλαδή από τη Βόρεια συνοριακή γραμμή της χώρας, δηλαδή στα σύνορα με Βουλγαρία, Σκόπια και Αλβανία. Εκείνη την ώρα ουσιαστικά εισέρχονται οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες στον Ελλαδικό χώρο. Η πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βορειότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας θα είναι ραγδαία και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, δηλαδή μέσα στη νύχτα, θα υπάρξει σφοδρή χιονόπτωση κατά τόπους στη Δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Ήπειρο, στα Βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, στη κεντρική Μακεδονία και στις βορειότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι πολύ πιθανό να χιονίσει τη νύχτα, δηλαδή πριν το ξημέρωμα της Παρασκευής, ακόμα και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια θα επικρατεί άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, γρήγορα όμως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το βράδυ όμως της Παρασκευής και στη συνέχεια οι όποιες χιονοπτώσεις θα εντοπίζονται στα κεντρικά και νότια της χώρας. Προς το ξημέρωμα του Σαββάτου που το κύμα της κακοκαιρίας θα έχει μεταφερθεί νοτιότερα θα χιονίζει σε νότια Χαλκιδική, στα κεντρικά και ανατολικά της Θεσσαλίας, στη κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στις Σποράδες και στις περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου. Οι χιονοπτώσεις αυτές θα είναι ασθενείς έως και μέτριας έντασης θα απασχολούν ακόμη και πεδινά τμήματα των παραπάνω περιοχών. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επιμείνουν οι βροχοπτώσεις γιατί ακόμη δεν θα έχουν φτάσει εκεί οι ψυχρές αέριες μάζες.



Από την Κυριακή και στη συνέχεια θα έχουμε καιρό βορείου ρεύματος που σημαίνει ότι οι χιονοπτώσεις θα απασχολούν τα πολύ ανατολικά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, την Εύβοια και τις Σποράδες, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής και τις περισσότερες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Τα χιόνια θα φτάσουν μέχρι και την Κρήτη όπου θα είναι αρκετά πυκνές οι χιονοπτώσεις και ενδεχομένως να χιονίσει ακόμα και σε σχεδόν πεδινές περιοχές. Με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από το βράδυ της Τρίτης, ξημερώματα Τετάρτης και στη συνέχεια φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσουν οι ψυχρές αέριες μάζες». Ο μετεωρολόγος εκφράζει μάλιστα ιδιαίτερη ανησυχία όχι τόσο για τις πυκνές χιονοπτώσεις που θα… ντύσουν τη χώρα στα λευκά αλλά για τις πολικές θερμοκρασίες που θα μετατρέψουν τη χώρα σε ψυγείο. «Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι για τέσσερις ολόκληρες ημέρες θα μπούμε στο ψυγείο με θερμοκρασίες που δεν είμαστε συνηθισμένοι όπως για παράδειγμα τους -20 με -22 στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, τους -12 με -14 στα ορεινά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Σε πολλές περιοχές της χώρας ακόμη και σε τμήματα της Αθήνας από την Κυριακή και μετά θα επικρατήσει ολικός παγετός, δηλαδή καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου η θερμοκρασία δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι σφοδροί αρχικά νοτιάδες που θα γυρίσουν σε βοριάδες με εντάσεις 8 με 9 μποφόρ. Στην Αθήνα οι χιονοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στα βόρεια προάστια νωρίς το ξημέρωμα του Σαββάτου και μέσα στο Σάββατο θα επεκταθούν αυτές οι χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του νομού Αττικής ακόμη και στα πεδινά τμήματα. Κυριακή και Δευτέρα θα επικρατήσουν πολύ μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό αλλά θα είναι ήλιος με… δόντια. Όταν συμβεί αυτό αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του Αιγαίου (Lake Effect) υπάρχει πιθανότητα αυτομάτως από τα βορειοανατολικά να αρχίζουν να έρχονται νεφώσεις οι οποίες θα σαρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής». πρώτο θέμα

