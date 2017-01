Σε αναστολή σκεύασμα που χορηγείται για έλλειψη βιταμίνης D έπειτα από τον θάνατο βρέφους

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Αναστέλλονται οι πωλήσεις του σκευάσματος που χορηγείται για την έλλειψη βιταμίνης D έπειτα από τον θάνατο βρέφους. Η Γαλλία έχει ξεκινήσει να λαμβάνει μέτρα για την αναστολή των πωλήσεων ενός σκευάσματος που κυκλοφορεί στη γαλλική αγορά με την επωνυμία Uvesterol D και χρησιμοποιείται για την έλλειψη βιταμίνης D έπειτα από τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους στο οποίο είχε χορηγηθεί το προϊόν, ανακοίνωσε σήμερα ένας εποπτικός φορέας του γαλλικού ιατρικού χώρου. «Το συμπέρασμα των ερευνών μας μέχρι στιγμής δείχνει στοιχεία που παραπέμπουν σε πιθανή σχέση του θανάτου (του βρέφους) και της δόσης του Uvesterol D που του χορηγήθηκε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας ANSM (Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των Φαρμάκων και των Προϊόντων Υγείας). Το Uvesterol D παρασκευάζεται από το εργαστήριο Crinex και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του κυκλοφορεί μόνο στη Γαλλία.

Αξιωματούχοι του Crinex δεν ήταν διαθέσιμοι άμεσα να σχολιάσουν. Στις 21 Δεκεμβρίου, στη Γαλλία ένα βρέφος μόλις δέκα ημερών πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή έπειτα από τη χορήγηση μίας δόσης του Uvesterol D αφού προηγουμένως εμφάνισε συμπτώματα δύσπνοιας και ασφυξίας. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του ANSM, η υπουργός Υγείας Μαρισόλ Τουρέν έκανε έκκληση «προς τους γονείς να μην χορηγούν το Uvestérol D στα παιδιά τους» αλλά διαβεβαίωσε όσους έχουν ήδη χορηγήσει άλλα σκευάσματα για την έλλειψη βιταμίνης D στα βρέφη τους ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. «Είναι ο συγκεκριμένος τρόπος χορήγησης του προϊόντος (με πιπέτα-σταγονόμετρο), ο οποίος εγκυμονεί κινδύνους» και όχι η βιταμίνη D, εξήγησε η υπουργός σήμερα. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν αν πρόκειται για σύμπτωση, αν δηλαδή συνέτρεχαν άλλοι λόγοι για το θάνατο του βρέφους ή αν ευθύνεται κάτι στον τρόπο χορήγησης, ο οποίος κάποιες φορές προκαλεί συμπτώματα πνιγμονής όταν το βρέφος δεν μπορεί να καταπιεί ή «στραβοκαταπίνει» τις σταγόνες που του χορηγούνται. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

