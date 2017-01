Επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλη στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη- 1εκ. ευρώ εξασφαλίστηκε για τον κρόκο

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τα προβλήματα» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης από το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη, με τον οποίο είχε συνάντηση το πρωί της Πέμπτης.

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο πυλώνας ανάπτυξης για να βγούμε από την κρίση και πρόσθεσε πως «στηρίζουμε το υγιές συνεταιριστικό κίνημα. Τα προβλήματα που έχουμε ακούσει είναι πολλά και καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αξιοποιήσουν τα κονδύλια, μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Από την πλευρά του ο Θ. Καρυπίδης ανέφερε ότι «στόχος μας είναι να τολμήσουμε ανάπτυξη εκεί που υπάρχουν δυνατότητες, ξεκινώντας από τη μεθόριο και φτάνοντας στις πόλεις, για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε προκλήσεις μπροστά μας, έχουμε, όμως, και δυνατότητες και μέριμνά μας είναι να γίνει σωστός σχεδιασμός, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιηθεί. Ο Θ. Καρυπίδης, στο πλαίσιο των δηλώσεών του, έδωσε την είδηση ότι το 1εκ. ευρώ που προορίζεται για το Μουσείο Κρόκου και τις απαραίτητες επενδύσεις, εξασφαλίστηκε μετά από δύο χρόνια προσπαθειών, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση και έχει ήδη υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη. Ο Θ. Καρυπίδης, μάλιστα, έκανε λόγο για εμπαιγμό των κροκοπαραγωγών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες τους δήλωναν ότι οι πόροι είχαν διασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.



Ο κ. Κόκκαλης βρέθηκε στην Κοζάνη, στο πλαίσιο περιοδείας, ξεκινώντας την Τετάρτη από την Καστοριά, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Π. Πλακεντά και στη συνέχεια βρέθηκε στο Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών.



