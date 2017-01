Εγγραφο της ΕΛ.ΑΣ προειδοποιεί ότι ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης μπορεί να περάσει στην Ελλάδα

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές της χώρας, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης να προσπαθήσει να εισέλθει στην Ελλάδα. Ενδεικτικό της κοινοποίησης που υπάρχει στην ΕΛ.ΑΣ είναι πως εστάλη σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις υπηρεσιακό έγγραφο για το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να περάσει στη χώρας μας ο άνθρωπος που σκόρπισε το θάνατο στην Τουρκία την παραμονή της πρωτοχρονιάς, καθώς και μία φωτογραφία του. Συμφωνά με το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει αποκλειστικά το iefimerida.gr ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ζητάει την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών και κυρίως τις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, ούτως ώστε σε περίπτωση εντοπισμού ατόμου που προσομοιάζει με τον εικονιζόμενο στη συνημμένη φωτογραφία να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας της χώρας μας και άμεση ενημέρωση τόσο της Υπηρεσίας μας, όσο και της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρει: Με δεδομένο ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, που έλαβε χώρα την 01/01/2017 στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, διαφεύγει της σύλληψης δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποπειραθεί να εισέλθει στη χώρα μας. Κατόπιν τούτου και σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής εντολής, σας διαβιβάζουμε φωτογραφία (από ανοιχτές πηγές) του φερόμενου ως δράστη της εν λόγω επίθεσης και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ιδίως στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, ούτως ώστε σε περίπτωση εντοπισμού ατόμου που προσομοιάζει με τον εικονιζόμενο στη συνημμένη φωτογραφία να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας της χώρας μας και άμεση ενημέρωση τόσο της Υπηρεσίας μας, όσο και της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. και της Δ.Α.Ε.Ε.Β.. Δείτε το έγγραφο και τη φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στους αστυνομικούς



