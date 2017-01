Δήμαρχος Βοΐου: «Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει το 32ο τουρνουά κορασίδων «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Με αφορμή την έναρξη του 32ου τουρνουά Χριστουγέννων κορασίδων «Πέτρος Καπαγέρωφ» που διεξάγεται

έως και την Σάββατο 7 Ιανουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο Τσοτυλίου, θέλω να καλωσορίσω τα μέλη της ομοσπονδίας και τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και να τους ευχηθώ καλή διαμονή και καλή επιτυχία.





Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας να διοργανώνει μία τόσο σημαντική εκδήλωση που προάγει τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε την ΕΚΑΣΔΥΜ και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη βοήθειά τους και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση και να δώσει δυναμικό παρόν στους αγώνες. Καλή επιτυχία». Ο Δήμαρχος Βοΐου Δημήτριος Λαμπρόπουλος loading…

