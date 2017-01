Γιώργος Κασαπίδης: Προ των πυλών της χώρας η γρίπη των πτηνών – Επιβεβαίωση κρούσματος …

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εγρήγορση και ετοιμότητα ζητά ακόμη μια φορά από τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ με ερώτησή του ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης, για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσων στη χώρα. Με αφορμή την επιβεβαίωση κρούσματος γρίπης των πτηνών στον Έβρο, αλλά και την επιδημία αυτής στα Βαλκάνια, ο βουλευτής τονίζει τη σημασία της πρόληψης, δεδομένων, μάλιστα και των σοβαρών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικούς πόρους για μετακινήσεις υπαλλήλων. Παράλληλα υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την πτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία, ενώ καταγγέλλει την απαξιωτική στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου συμπεριφορά του Υπουργείου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

loading… ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου ΘΕΜΑ: Προ των πυλών της χώρας η γρίπη των πτηνών. Επιβεβαίωση κρούσματος στον Έβρο Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εξάπλωσης της πολύ μεταδοτικής νόσου της γρίπης των πτηνών. Πολλά κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλα τα Βαλκάνια, ενώ η νόσος έχει λάβει μαζικές διαστάσεις στη Βουλγαρία. Η γειτονική χώρα κηρύχτηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ήδη έχουν θανατωθεί 9000 πτηνά και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 εστίες, ενώ δραστικά μέτρα λαμβάνει και η Γαλλία. Στη χώρα μας εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε σε βουβόκυκνο το πρώτο κρούσμα γρίπης στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου. Δεδομένης της πολύ μεγάλης μεταδοτικότητας της νόσου και της υψηλής νοσηρότητας και θνησιμότητας των πτηνών, μεγάλος είναι ο κίνδυνος, τόσο για την οργανωμένη ελληνική πτηνοτροφία, όσο και για τα σπάνια-εξωτικά είδη πτηνών στους ελληνικούς υδροβιότοπους, τα οποία συνθέτουν την ελληνική βιοποικιλότητα. Ουσιαστικός είναι ο ρόλος της ετοιμότητας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των πολιτών που διατηρούν οικόσιτα πτηνά. Έγκαιρα, με την υπ. αριθμ. 1415/23.11.16 ερώτηση, την οποία μέχρι σήμερα δεν έχετε απαντήσει, σας επισημάναμε 24 βουλευτές την αναγκαιότητα κατάλληλης προετοιμασίας για την αποτροπή εισόδου επικίνδυνων ζωονόσων από γειτονικές χώρες (π.χ. πανώλη μηρυκαστικών). Σήμερα είναι ακόμη πιο επιτακτική η οργάνωση της άμυνας της πατρίδας μας για το σκοπό αυτό, δεδομένων και των νέων ζωονόσων που απειλούν την κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία στη χώρα. Επειδή σύμφωνα με όλους τους εμπειρογνώμονες ελλοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος μετάλλαξης του υπεύθυνου ιού και απόκτησης ικανότητας μετάδοσης από πτηνά στον άνθρωπο (ήδη για κάποια στελέχη αυτό έχει επιβεβαιωθεί), αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, Επειδή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι συνέπειες για την ελληνική πτηνοτροφία, την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα θα είναι σημαντικές, Επειδή αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του σημαντικού κλάδου της αγροτικής οικονομίας, της συστηματικής πτηνοτροφίας, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Ποια είναι η πορεία και το ποσοστό ολοκλήρωσης από την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» (ΦΕΚ 2962, 31.12.2015, αποφ. 4802/142588) και ποια τα αποτελέσματα με βάση τους ετήσιους στατιστικούς πίνακες; Ποιο είναι το επιχειρησιακόσχέδιο δράσηςτης πολιτικής ηγεσίας τόσο με τις όμορες χώρες που αποτελούν την πηγή μόλυνσης όσο και με την Ε.Ε. για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής της κρίσης; Ποιες είναι οι σχετικές ενέργειες και δράσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών από την ελληνική πλευρά και από ποιον συντονίζονται; Με δεδομένα την υφιστάμενη δομή των υπηρεσιών (κτηνιατρικές υπηρεσίες που οργανικά ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά καλούνται να εκτελούν προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) καθώς και την ένδεια διαθέσιμων πόρων (ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικούς πόρους για μετακινήσεις) ποιο είναι το οργανόγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην ύπαρξη κρούσματος στην ελληνική επικράτεια; Ποιες είναι οι προβλεπόμενες δράσεις ενημέρωσης των παραγωγών και του πληθυσμού γενικότερα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και το πρωτόκολλο υλοποίησης τους; Για τα προαναφερόμενα αιτούμαστε να μας καταθέσετε και τα σχετικά έγγραφα. Πότε προτίθεστε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες του Υπουργείου σας σχετικά με την επικίνδυνη ζωονόσο της πανώλης στα τουρκικά παράλια που σας επισημάναμε με την υπ. αριθμ. 1415/23.11.16 ερώτηση; ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

