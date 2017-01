Γιατί δεν πρέπει να κοιμόμαστε με το κινητό δίπλα στο κρεβάτι

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές λίγο πριν τον βραδινό ύπνο. Συνεχείς έρευνες το επιβεβαιώνουν ενώ μελέτη που εστίασε στη σχέση της χρήσης κινητού και βραδινού ύπνου, διαπίστωσε τον τρόπο που τον αλλοιώνει εμποδίζοντας το άτομο να ξεκουραστεί. Πιο συγκεκριμένα ομάδα ατόμων εκτέθηκε σε ακτινοβολία ίση με αυτή που λαμβάνουμε όταν χρησιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο, ενώ άλλη ομάδα τοποθετήθηκε σε όμοιες συνθήκες, αλλά με ψευδή έκθεση. Το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε ότι αυτοί που εκτέθηκαν σε πραγματική ακτινοβολία χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να μπουν στο πρώτο από τα βαθύτερα στάδια του ύπνου και όταν αυτό συνέβη τελικά έμειναν λιγότερο χρόνο στο βαθύτερο στάδιο ύπνωσης. Επιπλέον η ακτινοβολία διαταράσσει την παραγωγή της μελατονίνης, ορμόνη που ελέγχει του εσωτερικούς ρυθμούς του οργανισμού. Σε ένα άλλο συμπέρασμα που κατέληξαν οι ερευνητές είναι ότι η ακτινοβολία από τη συσκευή του κινητού ενοχοποιείται για αϋπνία, πονοκεφάλους και σύγχυση και εμποδίζει το σώμα να αυτοανανεωθεί. baby

