Τελικά, πόσο αντέχει ένας άνδρας στο κρεβάτι;

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

«Πόσο τελικά αντέχει ο μέσος άνδρας στο κρεβάτι»; Στο ερώτημα αυτό απαντά μια νέα έρευνα. Η έρευνα έγινε σε 500 ζευγάρια και κράτησε πάνω από 4 εβδομάδες. Ιδού τα ευρήματα: για το 22% το σεξ διαρκεί 0-3 λεπτά,

για το 54% διαρκεί από 4 έως 11 λεπτά,

για το 24% διαρκεί πάνω από 12 λεπτά,

οτιδήποτε πάνω από τα 21 λεπτά είναι ακραίο. Πάντως ο μέσος όρος είναι τα 6 λεπτά. Αξίζιε να σημειωθεί ότι περισσότεροι άνδρες θεωρούσαν ότι άντεχαν περίπου 30% περισσότερο από ότι στην πραγματικότητα. bovary

