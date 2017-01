Ανατροπή στην υπόθεση Αμοιρίδη: Κίνητρο της δολοφονίας ήταν η περιουσία του

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Φρανσουάζ συνάντησε τους συνεργούς τις μια ημέρα πριν το φονικό

Οι Αρχές της Βραζιλίας φαίνεται πως εξετάζουν ένα διαφορετικό κίνητρο στη δολοφονία του Ελληνα πρέσβη Κυριάκου Αμοιρίδη. Από έγκλημα πάθους μιλούν πλέον ακόμα και για προμελετημένη δολοφονία με κίνητρο την περιουσία του πρέσβη. Οι αξιωματούχοι του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Φλουμινένσε και το κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας που έχει στείλει η κυβέρνηση στη Βραζιλία πρόκειται να ελέγξουν εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία του Έλληνα πρέσβη, που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα.



Σκοπός των αρχών είναι να αποσαφηνίσουν το κίνητρο των τριών κατηγορουμένων για το έγκλημα. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο διπλωμάτης είχε ασφάλεια ζωής ή είχε κάνει κάποια διαθήκη. Μάλιστα, τα 80.000 δολάρια που είχε τάξει η Αμοιρίδη στον ανιψιό του εραστή της, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί για το έγκλημα ως συνεργός, θα προέρχονταν από τα περιουσιακά στοιχεία του δολοφονηθέντος συζύγου της. Ο συνεργός θα λάμβανε τα 80.000 δολάρια ένα μήνα μετά την ανθρωποκτονία, ενώ όπως κατέθεσε ο ίδιος αν μιλούσε η Αμοιρίδη τον είχε απειλήσει ότι θα τον σκοτώσει. Η Φρανσουάζ συνάντησε τους συνεργούς τις μια ημέρα πριν το φονικό

Το επιχείρημα της Φρανσουάζ Αμοιρίδη ότι δεν συμμετείχε στη δολοφονία του συντρόφου της και Έλληνα πρέσβη Κυριάκο Αμοιρίδη καταρρίπτει σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ ο ανηψιός του αστυνομικού-εραστή της. Κι αυτό γίατι σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ο Dia η Φρανσουάζ συνάντησε μια ημέρα πριν τη δολοφονία τους δύο άνδρες στην περιοχή Duque de Caxias. Αυτό φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ο Eduardo Moreira de Melo λέγοντας ότι η συνάντηση συνέβη στις 26 Δεκεμβρίου, μια ημέρα δηλαδή πριν τις 27 Δεκεμβρίου οπότε και δολοφονήθηκε ο Κυριάκος Αμοιρίδης. Η συνάντηση, όπως είπε ο 24χρονος, έγινε σε μια πλατεία κοντά στον σταθμό του τρένου και εκεί, κατά τη δική του εκδοχή, ήταν που η Φρανσουάζ του πρόσφερε 80.000 δολάρια, ποσό που θα του έδινε ένα μήνα μετά το φονικό πιθανότατα από τη διαθήκη ή την ασφάλεια ζωής του άτυχου πρέσβη την οποία είχε βάλει στο μάτι μαζί με τον εραστή της. Σύμφωνα με αστυνομικούς που μίλησαν στη βραζιλιάνικη εφημερίδα η συνάντηση έγινε κάπου μεταξύ 10-11 το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, μια ώρα, δηλαδή, κατά την οποία η Φρανσουάζ μέχρι σήμερα υποστηρίζει ότι ήταν στο σπίτι της. Πλέον οι αστυνομικοί «χτενίζουν» τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή ελπίζοντας ότι θα ανακαλύψουν ένα καρέ των τριών προκειμένου έτσι να καταρρίψουν το επιχείρημα της Φρανσουάζ ότι δεν γνωρίζει τον ανηψιό του εραστή της. iefimerida, πρωτο θέμα

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 13:41 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.