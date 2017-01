Αλίκη Κατσαβού: «Ο Βουτσάς θέλει και δεύτερο παιδί μαζί μου, εγώ όχι!»

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Μόλις πριν από λίγους μήνες ήρθε στον κόσμο το πρώτο παιδί της Αλίκης Κατσαβού και του Κώστα Βουτσά συμπληρώνοντας έτσι την ευτυχία τους. H σύζυγος του ηθοποιού μιλώντας στην εφημερίδα Freddo, προέβη σε μια εξομολόγηση σημειώνοντας ότι παρόλο που ο ηθοποιός θα ήθελε να κάνουν και δεύτερο παιδί, εκείνη δεν το επιθυμεί. «Ο Κώστας θέλει να κάνει δεύτερο παιδί μαζί μου. Εγώ όμως όχι. Είμαι απολύτως ευχαριστημένη με τον Φοίβο, οπότε δεν νομίζω να κάνουμε δεύτερο παιδί!», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Παράλληλα, μίλησε και για τα επόμενα σχέδια της οικογένειας, που όπως φαίνεται ο σύζυγός της δεν επιθυμεί να σταματήσει να εργάζεται: «Το κυριότερο είναι ότι ο Κώστας δεν θέλει να σταματήσει τη δουλειά του. Θέλει να συνεχίσει να κάνει θεατρικές παραστάσεις και κυρίως παιδικές παραστάσεις που κάνουμε μαζί. Θέλει συνεχώς να είναι μέσα στα πράγματα!», τόνισε χαρακτηριστικά η Αλίκη Κατασαβού. iefimerida

