16 τρικ που θα αλλάξουν τον τρόπο που ντύνεσαι το 2017

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Ο ερχομός της νέας χρονιάς ισοδυναμεί με τη«γέννηση» νέων στόχων και συνηθειών, που θα κάνουν τη ζωή σας ακόμα καλύτερη και πιο ποιοτική και θα ανανεώσουν την ψυχολογία σας. Μια πρώτη αρχή μπορεί να γίνει από την γκαρνταρόμπα σας, αν απλά αφήσετε ελεύθερο τον εαυτό σας να την επανασχεδιάσει και να δει με «άλλο μάτι» όλα εκείνα τα κομμάτια που κατέκτησαν τον τίτλο του «αγαπημένου» και φορέθηκαν στο repeat ή ακόμα κι εκείνα που παρέμεναν σαν παρατημένα μέσα στην ντουλάπα και υποτιμήθηκε η αξία τους. Μικρές αλλαγές ή προσθήκες συμβάλουν στη δημιουργία ενός μηνιαίου πρώτου πλάνου, που θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεστε το 2017. Ιδιο χρώμα από την κορυφή έως τα νύχια Για να κάνετε μια υπέρκοψμη εμφάνιση, συνδυάστε ρούχα της ίδιας χρωματικής οικογένειας και παίξτε με τους διαφορετικούς τόνους. Φόρα τα basics κομμάτια αλλιώς Αναβαθμίστε ένα basic ρούχο της γκαρνταρόμπας σας, όπως το τζην, φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια ή κρατώντας μια εντυπωσιακή τσάντα. Πες «ναι» στα prints Στην πραγματικότητα όσο περισσότερα prints επιλέξετε να φορέσετε τόσο το καλύτερο, ενώ η νέα χρονιά θέλει τα σχέδια αυτά να «παντρεύονται» για χάρη της μόδας, αρκεί να έχουν παρόμοιες αποχρώσεις. Το t–shirt στο επίκεντρο Τραβήξτε επάνω σας τα βλέμματα όλων με ένα t- shirt στο οποίο θα υπάρχει ένα παιχνιδιάρικο σχέδιο ή λογότυπο και φορέστε το μέσα από τη φούστα σας ή το τζην για κάζουαλ εμφάνιση. Φόρα βελούδο Ενα ύφασμα που μοιάζει πολυτελές ακόμα κι αν δεν ξοδέψατε μια περιουσία για να το αποκτήσετε. Φορέστε το από το πρωί έως και το βράδυ άφοβα. Το βελούδινο μπλέιζερ είναι μάλιστα ένα από τα must have κομμάτια και του 2017. Athleisure Δηλαδή η τάση που θέλει τα αθλητικά ρούχα να φοριούνται με τα πάντα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στο γήπεδο ή το γυμναστήριο. Συνδυάστε το αθλητικό σας παντελόνι με τα άνετα σνίκερς, ένα φούτερ και ένα κομψό παλτό ή τζάκετ. Layering Αφήστε το τρεντ του «ένα ρούχο επάνω στο άλλο» να αναβαθμίσουν τα outfits σας. Φορέστε ένα μπλουζάκι με κοντό μανίκι κάτω ή πάνω από το αμάνικο φόρεμα σας, προσθέστε ένα φούτερ για ζεστασιά ή έναν κορσέ πάνω από ένα μονόχρωμο πουκάμισο. Ενταση στο φουλ Τολμήστε να κάνετε αυτό που πάντοτε φοβόσασταν, δηλαδή όχι μόνο να φορέσετε «ζωντανά» και έντονα χρώματα αλλά πόσο μάλλον να τα μπλέξετε μεταξύ τους δημιουργώντας τους πιο αναπάντεχους συνδυασμούς. Αναδείξτε τις μπότες σας Εχετε επενδύσει χρήματα για την αγορά μοντέρνων παπουτσιών και ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, οι μπότες κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της συλλογής σας. Φορέστε όλες τις μπότες σας, φροντίζοντας να αναδεικνύονται τα σχέδια τους με κάθε ρούχο. Mix & Match Η μόδα και το στιλ θέλουν φαντασία! Συνδυάστε τα κομψά, θηλυκά σας φορέματα με κομμάτια που έχουν άλλο ύφος όπως για παράδειγμα bohemian ή με items που κατά κύριο λόγο ανήκουν στην ανδρική γκαρνταρόμπα, σαν τα λόφερς. Ξεχάστε το τζιν Μπορεί το συγκεκριμένο ρούχο να αποτελεί μια βολική και άνετη ενδυματολογική επιλογή για την καθημερινότητα σας, όμως καλό θα ήταν να ξεφεύγετε από αυτό ορισμένες ημέρες της εβδομάδας και να αλλάζετε το look σας φορώντας φούστες, φορέματα ή άλλου είδους παντελόνια. Show some skin Η αλλιώς το γεγονός ότι διανύουμε τη χειμερινή περίοδο δεν σημαίνει απαραίτητα πως κάθε σας ρούχο θα πρέπει να σας καλύπτει από την κορυφή ως τα νύχια. Αντιθέτως, ένα εξώπλατο φόρεμα είναι πολύ σέξι και μια faux γούνα θα του δώσει τη ζεστασιά που χρειάζεται. Χειμώνας στα λευκά Δεν εννοούμε μόνο τα χιόνια που τόσο πολύ θα θέλατε να δείτε, αλλά τα λευκά ρούχα, που αν και έχουν καλοκαιρινό χαρακτήρα, είναι δυνατόν να φορεθούν και τώρα, ως μια έλεγκαντ επιλογή. Προτιμήστε αποχρώσεις του κρεμ για τα basic ρούχα, όπως το τζην. Φόρα κασκόλ με όλα Ενα από τα αξεσουάρ που σας κρατούν συντροφιά αλλά και ζεστασιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ανάλογα με τα χρώματα, το ύφασμα αλλά και το σχέδιο του ανανεώνει κάθε είδους σύνολο και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι. Βάλε φόρεμα πάνω από παντελόνι Σκεφτήκατε ποτέ ότι ένα φόρεμα ταιριάζει απόλυτα με ένα παντελόνι ή τζην και μάλιστα πάνω από αυτά; Το είδαμε άπειρες φορές στη μόδα του street style και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσετε. Μην ξεχνάς το καπέλο «Δύσκολο» αξεσουάρ για το ελληνικό γυναικείο κοινό, όμως ένα καπέλο είτε πρόκειται για το fedora είτε απλά για ένα σκούφο προσθέτει πόντους στην εμφάνιση σας και αποτελεί μια σικάτη πινελιά. bovary

