Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν μιλά στο κόμμα, όλοι -μα όλοι- κρατούν σημειώσεις

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Οι καλλιτέχνες έχουν τις Μούσες να τους εμπνέουν, η Γη έχει τον Ήλιο να την φωτίζει και η Βόρειος Κορέα έχει τον Κιμ Γιονγκ Ουν να την καθοδηγεί: Η χώρα, το κόμμα, ο λαός -όλα είναι ενιαία- κρέμονται από τα χέρια του ηγέτη για στήριγμα, από το πρόσωπο του ηγέτη για δύναμη, από τα χείλη του ηγέτη για την Aλήθεια. Ένα από τα πάμπολλα στιγμιότυπα που το αποδεικνύουν ήρθε σε κομματική συνέλευση στην Πιόνγκγιανγκ, όπου οι σύνεδροι παρακολουθούσαν με προσήλωση τους συλλογισμούς του. Στην πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας ολοκληρώθηκε το συνέδριο των επικεφαλής των περιφερειακών επιτροπών του Εργατικού Κόμματος ανά την βορειοκορεατική επικράτεια. Σκοπός ήταν να εμπεδωθούν τα συμπεράσματα του 7ου Συνεδρίου του Κόμματος τον περασμένο Μάιο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κιμ, οι συμμετέχοντες δεν έκαναν τίποτε λιγότερο από ό,τι κάνουν συνήθως όσοι τον περιστοιχίζουν στις φωτογραφίες σε επίσημες εμφανίσεις του: Κρατούσαν σημειώσεις με προσοχή. Η συνήθεια να περιστοιχίζεται φωτογραφικά ο Κιμ από αξιωματούχους που κρατούν μπλοκάκια (είτε πρόκειται για στρατηγούς είτε για εργαζομένους σε εργοστάσια) είναι κληρονομιά του πατέρα του, Γιονγκ-Ιλ, και συνεχίζει την πρακτική του παππού του, Ιλ-Σουνγκ, για «αυθόρμητη, επί τόπου καθοδήγηση». Η ομιλία του σημερινού Κιμ στους συνέδρους σίγουρα δεν θα ήταν αυθόρμητη, τα μπλοκάκια των ακροατών ήταν επαγγελματικά σημειωματάρια (αντί για ταπεινά μπλοκάκια) αλλά η εικόνα ενός τεράστιου, κατάμεστου αμφιθέατρου να κρατά στο σύνολό του σημειώσεις από τον λόγο του Ηγέτη είναι πιστή σε αυτήν την μικρή αλλά τελικά θεμελιώδη πολιτική παράδοση της χώρας. Newsroom ΔΟΛ

loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 4th, 2017 at 14:55 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.