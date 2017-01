Χαράτσι για 150.000 ελεύθερους επαγγελματίες -Τι θα πληρώσουν δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέο χαράτσι καλούνται να πληρώσουν περίπου 150.000 ελεύθεροι επαγγελματίες αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Έτσι, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και φαρμακοποιοί πρέπει να πληρώσουν στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκαταβολικές εισφορές για το 2017 οι οποίες φτάνουν στο 37,95% του φορολογητέου εισοδήματος του 2015.



Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το ελάχιστο όριο εισοδήματος για τον υπολογισμό των εισφορών τους είναι 7.033 ευρώ. Στο εισόδημα αυτό θα υπολογίζεται: Εισφορά 20% για κύρια σύνταξη.

Εισφορά 6,95% για ασθένεια.

Εισφορά 7% για επικουρική σύνταξη.

Εισφορά 4% για εφάπαξ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το 37,95% θα το καταβάλουν όσοι έχουν εισόδημα από 0 έως 7.033 ευρώ, ενώ για εισόδημα πάνω από 7.033 ευρώ υπάρχει έκπτωση εισφορών, που υπολογίζεται όμως κλιμακωτά και όχι στο συνολικό εισόδημα. Οι εν λόγω εκπτώσεις θα ισχύσουν μέχρι το 2019, ενώ από το 2020 καταργούνται. Όπως τονίζει πάντως ο «Ελεύθερος Τύπος» παρά τις εκπτώσεις οι εισφορές εκτοξεύονται στα ύψη. Σύμφωνα με την εφημερίδα ο τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης οδηγεί σε μείωση εισφορών που αναλογεί στη διαφορά από τις 7.033 ευρώ έως τις 13.000 ευρώ και σε κάθε 1.000 ευρώ από αυτό το ποσό και πάνω. Δηλαδή σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο και την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, στην πραγματικότητα ένας ασφαλισμένος με εισόδημα 13.000 ευρώ, που ανήκει στην πρώτη κλίμακα της έκπτωσης (-50%), δεν θα καταβάλλει το 37,95% επί των 13.000 ευρώ με μείωση 50%, αλλά το ποσοστό της έκπτωσης, 50%, θα υπολογιστεί στην εισφορά που αναλογεί στην κλίμακα εισοδήματος από τις 7.033 ως τις 13.000 ευρώ. Η έκπτωση 50% δηλαδή θα πάει στην εισφορά που αναλογεί για τις 6.000 ευρώ ενώ η συνολική εισφορά θα αποτελείται από το ποσό που αναλογεί ως τις 7.033 ευρώ και από το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 6.000 ευρώ και θα υπολογιστεί με έκπτωση 50%. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 θα γίνει επανυπολογισμός και συμψηφισμός εισφορών που θα υπολογιστούν εκ νέου με το εισόδημα του 2016. Παραδείγματα: Ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ με εισόδημα 13.000 ευρώ: Για το εισόδημα έως τα 7.033€ θα πληρώσει εισφορά 37,95%, που είναι 222 ευρώ το μήνα και για το εισόδημα από τις 7.033€ έως τις 13.000€ (περίπου 6.000€) θα πληρώσει το 50% της εισφοράς που προκύπτει και είναι 94 ευρώ. Η συνολική εισφορά θα είναι το άθροισμα των δυο ποσών: 317 ευρώ δηλαδή. Αν ήταν στην 4η κλίμακα του ΤΣΜΕΔΕ θα πλήρωνε 424 ευρώ, που σημαίνει ότι η έκπτωση δεν θα ήταν 50% αλλά 25%.

Ασφαλισμένος με 20.000 ευρώ εισόδημα: Θα πληρώσει 222€ που αντιστοιχούν στην εισφορά για εισόδημα έως 7.033€ και θα πληρώσει επίσης την εισφορά μετά την έκπτωση. Από 7.033€ έως 13.000€ θα πληρώσει 94 ευρώ και για κάθε 1.000 πάνω από το ποσό αυτό θα πληρώνει εισφορά με έκπτωση 49% που είναι 16 ευρώ και για κάθε 1.000 ευρώ θα πληρώνει την ανάλογη εισφορά με την έκπτωση που αντιστοιχεί. Συνολικά, θα καταβάλει 436 ευρώ το μήνα.

Ασφαλισμένος με εισόδημα 40.000 ευρώ: Θα πληρώσει 863 ευρώ

Ασφαλισμένος με εισόδημα 50.000 ευρώ: Θα πληρώνει σχεδόν τα τετραπλάσια από αυτά που πλήρωνε αν ήταν στην 4η κατηγορία του ΤΣΜΕΔΕ αφού πλέον θα δίνει 1.124 ευρώ το μήνα αντί 424 ευρώ.



