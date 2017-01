Τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2017 θα μείνουν οι 800 πρόσφυγες στα Γρεβενά…

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους ξενοδόχους να φιλοξενήσουν πρόσφυγες» … Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε Ξενοδοχεία των Γρεβενών, θα παραμείνουν στην περιοχή μας μέχρι και τα τέλη της χρονιάς, ενώ υπάρχει περίπτωση ο χρόνος παραμονής εδώ να παραταθεί κι άλλο.



Γρεβενιώτης ξενοδόχος που φιλοξενεί σήμερα Σύριους, μας μετέφερε ότι : «Οι πρόσφυγες θα μείνουν μέχρις τις 31-3-17 στα ξενοδοχεία μας, με τους ισχύοντες όρους και στην συνέχεια, αφού αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης, αλλάζει δηλαδή ο κωδικός από τον οποίο πληρωνόμασταν, θα υπογράψουμε νέα σύμβαση με την Υπάτη Αρμοστεία, (με τα νέα δεδομένα) μέχρι τις 31-12-2017» . Για να καταλήξει λέγοντας ότι: «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η διαμονή των 800 περίπου προσφύγων να παραταθεί κι άλλο χρονικό διάστημα και πέρα τις 31-12-17, ενώ ενδιαφέρον για να φιλοξενήσουν και αυτοί πρόσφυγες, έχουν εκδηλώσει πέντε τουλάχιστον ξενοδόχοι των Γρεβενών, μερικοί εκ των οποίων δεν ανήκουν στον ορεινό όγκο» .





This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 4th, 2017 at 10:48 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.