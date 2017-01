ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ και ΚΟΠΗ Βασιλόπιτας των Γρεβενιωτών Φοιτητών (εικόνες)

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Χαμόγελα, αγκαλιές, χαρά, παλιές και νέες φιλίες, ευχές για την νέα χρονιά, μα κυρίως αληθινή επικοινωνία ήταν οι καρποί της συνάντησης των Γρεβενιωτών φοιτητών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ιεράς Μητροπόλεως και του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ. Η ευχή προς τους φοιτητές που κυριάρχησε στα λόγια του Σεβασμιωτάτου ήταν τη νέα χρονιά να κρατήσουν το χαμόγελο στα χείλη τους και να «ανεβάσουν» την πόλη των Γρεβενών όσο πιο ψηλά γίνεται, δημιουργώντας πολιτισμό.





Η πρωτοχρονιάτικη πίτα κόπηκε, το φλουρί κερδήθηκε, μα όλοι έφυγαν με ένα δώρο στα χέρια τους, το οποίο υποσχέθηκαν να κρεμάσουν στους τοίχους των φοιτητικών τους δωματίων, ώστε να θυμούνται τη σημερινή εκδήλωση και τις ευλογίες του πνευματικού τους πατέρα.

