Στα «χέρια» της εκρηκτικής Εύα Λονγκόρια οι Μέσι, Ρονάλντο, Γκριεζμάν

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η Εύα Λονγκόρια επιλέχθηκε από την FIFA προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του Μάρκο Σρέιλ στις 9 Ιανουαρίου, στην απονομή του βραβείου του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο για τη χρονιά που πέρασε. Η εκρηκτική ηθοποιός θα βρεθεί στην Ζυρίχη και θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια στην τελετή απονομής του βραβείου στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2016. Αντουάν Γκριεζμάν, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο διεκδικούν φέτος τον τίτλο, με τον Πορτογάλο να είναι το μεγάλο φαβορί αφού κατέκτησε πέρυσι το Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης και το EURO με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στα γήπεδα της Γαλλίας. Η 41χρονη Λονγκόρια μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη επαφή με το ποδόσφαιρο ωστόσο η επιλογή της FIFA δεν προξένησε αρνητική εντύπωση σε κανέναν…Μάλιστα η ίδια ανέβασε και μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θέλοντας να γιορτάσει το γεγονός και δήλωσε ενθουσιασμένη. iefimerida

