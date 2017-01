Σούπερ Λίγκα: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ψάχνουν ποδαρικό με το δεξί στο 2017

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνέχεια στην εξ αναβολής πρώτη αγωνιστική σε ΟΑΚΑ και Καραϊσκάκη

Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού και αυτή της Ξάνθης επί του Ηρακλή, το πρόγραμμα της εξ’ αναβολής 1ης αγωνιστικής συνεχίζεται με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, χωρίς να υπολογίζει τελικά στις υπηρεσίες του Ονιεν Βράνιες, ο οποίος τυπικά δεν έχει μείνει ελεύθερος από την Τομ Τομσκ στη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ.Καραϊσκάκης», με τον Μάρκο Μάριν να επιστρέφει στην αποστολή των ερυθρόλευκων και τους Τσόρι Ντομίνγκες, Πάρντο και Ελιονούσι να μένουν εκτός. Η Κέρκυρα υποδέχεται τον Ατρόμητο, στο παιχνίδι που χρονικά ανοίγει την ημέρα ενώ η Λάρισα σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα υποδέχεται τη Βέροια. Δείτε τι έγινε στους αγώνες της Τρίτης Συνοπτικά το πρόγραμμα της εξ αναβολής 1ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία: ΤΡΙΤΗ 3/1

Ηρακλής-Ξάνθη 0-1

(58′ Γιουνές) Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 0-1

(84′ Πέλκας) Τετάρτη 4/1

Κέρκυρα-Ατρόμητος 15:00 NS2

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 17:15 ΝS2

Λάρισα-Βέροια 17:15 NS3

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 19:30 NS1

Πέμπτη 5/1

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα 15:00 NS2

Πλατανιάς-Παναθηναϊκός 19:30 NS1 δολ,αμπε

