Σερβία: Κάναμε λάθος όταν αναγνωρίσαμε τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία»

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Σερβία «έκανε λάθος όταν αναγνώρισε τη χώρα αυτή με το συνταγματικό της όνομα (Δημοκρατία της Μακεδονίας), δεδομένου ότι τα Σκόπια αναγνώρισαν αργότερα το Κόσσοβο ως ανεξάρτητο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς.



Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Beta, ο κ. Ντάντιτς έκανε λόγο για «μεγάλο λάθος» από την πλευρά της Σερβίας και εξήγησε: «Όλη η Ευρώπη και ο κόσμος χρησιμοποιούν το όνομα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), ενώ εμείς δώσαμε ένα χαστούκι στους αδελφούς μας, τους Έλληνες και τώρα περιμένουμε να μην αναγνωρίσουν το Κόσσοβο- ενώ εμείς αναγνωρίσαμε τη Μακεδονία προσβάλλοντας τους Έλληνες και αυτοί (ενν.τα Σκόπια) ψηφίζουν πάντα υπέρ του Κοσσόβου. Θα πρέπει να πω ότι υπήρξαμε ανόητοι. Για να χρησιμοποιήσω έναν μη διπλωματικό όρο». Ο κ. Ντάτσιτς είπε ακόμη στην ίδια συνέντευξη, ότι το Βελιγράδι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα της ΠΓΔΜ στις διμερείς σχέσεις με τα Σκόπια, αλλά πολυμερώς το όνομα που χρησιμοποιεί η ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη κ.ά. για τη χώρα αυτή, δηλαδή FYROM.



iefimerida

