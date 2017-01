Ο κΑΙΡός: Βροχές και καταιγίδες -Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η θερμοκρασία στα Γρεβενά στις 07:03 ήταν -0.1 °C

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά προβλέπει για την Τετάρτη η ΕΜΥ. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά και τα ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ανεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:

Σύμφωνα με το weather.gr:

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ: Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Χιόνια στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και σταδιακά δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και νότια και χιόνια στα ορεινά. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στα νότια πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 μποφόρ και βαθμιαία ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Πηγή: | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/310864/vrohes-kai-kataigides-tin-tetarti-mikri-anodos-tis-thermokrasias#ixzz4UkF62mw7

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 4th, 2017 at 07:23 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.