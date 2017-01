Ολοταχώς προς εκλογές: Ψάχνουν τρόπο για να διορίσουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς!

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε ό,τι αφορά στο σύστημα με το οποίο θα γίνει αυτό, από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται “ότι για τους διορισμούς εκπαιδευτικών το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει ακόμη καταλήξει στο σύστημα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί. Αυτό θα γίνει μετά από διάλογο με τις Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών το επόμενο διάστημα”.



Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως μελετάται το ενδεχόμενο να μη γίνει διαγωνισμός, αλλά οι προσλήψεις να γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για θέσπιση κριτηρίων μέσω ΑΣΕΠ και θεσμοθέτηση νέου συστήματος το οποίο θα πριμοδοτεί την προϋπηρεσία των αναπληρωτών ενώ ταυτόχρονα θα “ανοίγει” την πόρτα και σε νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα αναμένεται να ισχύσουν και κάποια κοινωνικά κριτήρια, εισάγοντας στην ουσία ένα νέο είδος επετηρίδας. Σύμφωνα με το υπουργείο, «με τον νέο χρόνο πάντως η κυβέρνηση δείχνει τη διάθεσή της να προχωρήσει στην κάλυψη χρόνιων κενών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη για τον τριετή προγραμματισμό των προσλήψεων αυτών, που θα αφορούν τα έτη 2018 -2020. Το υπουργείο θεωρεί οτι με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση απαντά στο πρόβλημα των μεγάλων ελλείψεων σε δασκάλους και καθηγητές, ελλείψεις που έχουν γίνει χρόνιες, αν συνυπολογιστεί ότι,όπως σημειώνει ο υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου από το 2009 έχουν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ο κ. Γαβρόγλου επισημαίνει τη «μεγάλη σημασία που δίνει η κυβέρνηση για την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων είναι δεδομένη. Δεδομένη, επίσης είναι, και η νέα κατάσταση που αποτυπώθηκε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι, δηλαδή, οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το 2017, στοχεύουν όχι στη διαχείριση της κρίσης, αλλά στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που μας επιτρέπουν πια οι σαφείς ενδείξεις μιας έστω δειλής αλλά σταθερής αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας». Παραλλήλως, ο υπουργός Παιδείας, υπενθυμίζει ότι «από το 2009 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανένας μόνιμος διορισμός στην εκπαίδευση, όταν την ίδια χρονική περίοδο είχαμε πλέον των 30.000 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας πορείας,δύσκολης αλλά και ελπιδοφόρας. Οι διορισμοί δηλώνουν την αρχή του τέλους ενός απαράδεκτου καθεστώτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ολοένα και περισσότερο βασίζεται σε αναπληρωτές καθηγητές, των οποίων την προσφορά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε με τον πιο γενναιόδωρο τρόπο». Και τονίζει οτι «μετά το επιτυχημένο άνοιγμα των σχολείων τον προηγούμενο Σεπτέμβριο έρχονται τώρα οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών να επιβεβαιώσουν την επιστροφή στην κανονικότητα στην Παιδεία».



Και η δήλωσή του καταλήγει με μια ακόμη εξαγγελία που αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας: «Επιπλέον ο πρωθυπουργός σε σύντομο διάστημα θα ανακοινώσει την σύσταση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα μελετήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης και θα υπάρξει δέσμευση ότι σε τρία χρόνια όλες οι ανελαστικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές απαιτήσεις και υλικές υποδομές. Από πλευράς μας θα κάνουμε το παν για μία πολιτική και κοινωνική συναίνεση ώστε να κάνουμε όλοι μαζί το επόμενο στέρεο βήμα».

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 4th, 2017 at 09:04 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.