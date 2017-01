Οι πιθανότητες να πάρεις διαζύγιο με βάση πόσους ερωτικούς συντρόφους είχες πριν το γάμο

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

η σχέση μεταξύ σεξουαλικών συντρόφων και τις πιθανότητες για διαζύγιο εξέτασε νέα πανεπιστημιακή έρευνα. Καθηγητής του πανεπιστημίου της Γιούτα μελέτησε όλα τα σχετικά δεδομένα και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Οι γυναίκες που παντρεύτηκαν μετά το 2000 αν είχαν πάνω από 10 ερωτικούς συντρόφους (πριν το γάμο τους), τότε το πιθανότερο ήταν ότι θα οδηγούνταν σε διαζύγιο. Ενα από τα παράδοξα της έρευνας είναι ότι οι γυναίκες που είχαν δύο η λιγότερους ερωτικούς συντρόφους πριν το γάμο τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν από εκείνες που είχαν τρεις με εννιά ερωτικούς συντρόφους. Αυτές πάλι που ήταν το λιγότερο πιθανό να χωρίσουν ήταν εκείνες που δεν είχαν καμία σεξουαλική εμπειρία πριν το γάμο (μόλις το 5% των περιπτώσεων χώρισε). Ο καθηγητής που διεξήγαγε την έρευνα απέδωσε τα χαμηλά ποσοστά διαζυγίων στις γυναίκες που δεν είχαν σεξουαλικές εμπειρίες πριν το γάμο και στο γεγονός ότι συνήθως πρόκειται για άτομα κολλημένα στη θρησκεία, προσθέτοντας ότι στους θρήσκους, ούτως ή άλλως, τα ποσοστά διαζυγίων είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ουσιαστικά δηλαδή εξηγεί ότι τα χαμηλά ποσοστά διαζυγίων δεν εξηγούνται λόγω των ανύπαρκτων προηγούμενων ερωτικών σχέσεων αλλά λόγω της θρησκείας. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Γιούτα που έκανε την έρευνα σημειώνει ακόμη ότι παρότι περισσότερες γυναίκες κάνουν προγαμιαίο σεξ, σε σχέση με το παρελθόν, τα ποσοστά των διαζυγίων αυξάνονται με ανάλογους ρυθμούς. Προσθέτει, μάλιστα, ότι παλαιότερες έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «όσες είχαν πολλούς ερωτικούς συντρόφους συνήθως στο γάμο τους δεν είναι ευτυχισμένες και έχουν αυξημένες πιθανότητες για διαζύγιο». Και για αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της τωρινής έρευνας αυτά αναφέρονται ξεκάθαρα στο σήμερα, στα ζευγάρια και συγκεκριμένα στις γυναίκες που παντρεύτηκαν κατά του διάρκεια της δεκαετίας του ’00 και του ’10. bovary

