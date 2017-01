Οι δύο μύθοι που πιστεύουμε για τις κατσαρίδες

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Στον θαυμαστό κόσμο των κατσαρίδων μας ξεναγεί δημοσίευμα του BBC που στόχο έχει να καταρρίψει τους δύο πιο γνωστούς μύθους γύρω από αυτά τα έντομα. Παρά την κοινή αντίληψη, οι κατσαρίδες δεν είναι ανθεκτικές στην ραδιενέργεια και δεν μεταφέρουν πάντοτε παθογόνους μικροοργανισμούς. Σύμφωνα με τον Τζωρτζ Μπεκαλόνι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορία του Λονδίνου, υπάρχουν 4.800 είδη κατσαρίδων και από αυτές μόνο το 1% θεωρούνται «παράσιτα». Ακόμα, πολλές από αυτές δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνα τα καφέ, μακρόστενα έντομα που συναντάμε στις ελληνικές πόλεις. Η κατσαρίδα-ερωτηματικό (όπως την φωνάζουν) είναι ασπρόμαυρη και έχει γεωμετρικά σχέδια Οι κατσαρίδες μπορεί να είναι πράσινες, ασπρόμαυρες, να έχουν γεωμετρικά σχέδια ή βούλες, να είναι μικρές σαν μυρμήγκια ή και να φτάσουν τα… 18 εκατοστά. Τις εντοπίζεις σε πόλεις, δάση, ερήμους, ζούγκλες, ακόμα και στο Έβερεστ. Μόνο η Ανταρκτική είναι απαλλαγμένη από αυτές. Ελάχιστα από αυτά τα έντομα μεταφέρουν ασθένειες. Όπως αναφέρει ο Μπεκαλόνι, οι κατσαρίδες είναι απαραίτητες για την διατήρηση των οικοσυστημάτων στις οποίες εντοπίζονται, καθώς τρέφονται με νεκρούς οργανισμούς, καθαρίζοντας το περιβάλλον και παράγοντας θρεπτικά συστατικά από τα οποία επιβιώνουν άλλοι οργανισμοί. Ακόμα, αποτελούν οι ίδιες θρεπτική τροφή -ακόμα και για τον άνθρωπο- γεγονός που τις οδήγησε στο να εξελίξουν σε μεγάλο βαθμό τους μηχανισμούς άμυνάς τους. Η κατσαρίδα-μπανάνα είναι πράσινη για να κρύβεται ανάμεσα στις… μπανάνες. Άλλες είναι γρήγορες, πετούν ή εκκρίνουν ουσίες που κάνουν τους θηρευτές να αλλάζουν δρόμο. Για να μην εξαφανιστούν, πολλά ήδη αναπαράγονται μόνα τους, χωρίς να απαιτείται η συνεύρεση αρσενικού-θηλυκού. Οι κατσαρίδες αυτές γεννούν κυριολεκτικά γονιμοποιημένα αβγά χάρη στο φαινόμενο της παρθενογένεσης που παρατηρείται και στα δεύτερα «αγαπημένα» πλάσματα του πλανήτη μας, τα φίδια. Σύμφωνα με τον Μπεκαλόνι, οι κατσαρίδες δεν μπορούν να επιβιώσουν μετά από έκθεση σε μεγάλες μονάδες απορροφούμενης δόσης ραδιενέργειας. Ο άνθρωπος συνήθως πεθαίνει μετά από έκθεση σε 10 Γκρέυ ραδιενέργειας και οι κατσαρίδες σε 50 Γκρέυ. Άλλα ζώα μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και μετά από 100 Γκρέυ. huffingtonpost

