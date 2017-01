Η Ιβάνκα Τραμπ αγόρασε σπίτι δίπλα στον Ομπάμα, στην Ουάσινγκτον

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η κόρη του νέου προέδρου των ΗΠΑ και ο Μπαράκ Ομπάμα θα γίνουν γείτονες, μετά τις 20 Ιανουαρίου, στην ίδια συνοικία της Ουάσινγκτον. Τα σπίτια τους είναι πραγματικά δίπλα δίπλα και απέχουν μόνο μερικά τετράγωνα. Βρίσκονται στην συνοικία Kalorama της Ουάσινγκτον και είναι το ένα πιο χλιδάτο από το άλλο.

Η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία αναμένεται να παίξει στρατηγικό ρόλο δίπλα τον πατέρα της στον Λευκό Οίκο, αγόρασε μια ακόμη κατοικία, στην Ουάσινγκτον, έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σάιτ Washingtonian που ανέβασε και φωτογραφίες από το σπίτι, όπως ήταν πριν αγοραστεί.

Εκεί, η Ιβάνκα Τραμπ θα μετακομίσει με τον σύζυγό της Jared Kuschner, ο οποίος επίσης αναμένεται να αναλάβει σοβαρά καθήκοντα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Οσο για τον Μπαράκ και την Μισέλ Ομπάμα θα μετακομίσουν σύντομα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου, στις 20 Ιανουαρίου, σε ένα σπίτι που κοστίζει 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώην προεδρικό ζευγάρι επιθυμεί να παραμείνει στην Ουάσινγκρον ώσπου η μικρή κόρη τους Σάσα τελειώσει το σχολείο Sidwell Friends School. Η μεγάλη τους κόρη Malia, θα μπει φέτος στο Χάρβαρντ. iefimerida

