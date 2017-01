ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ από τον Μητροπολίτη κ. Δαβίδ και τους Ιερείς των Γρεβενών (εικόνες)

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Καλεσμένη σε εορταστικό τραπέζι, ήταν η ιερατική οικογένεια των Γρεβενών, από τον πνευματικό πατέρα της, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας π. Δαβίδ, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017.







Οι ιερείς των Γρεβενών με τις οικογένειές τους, απόλαυσαν τόσο το γεύμα όσο και τα γεμάτα αγάπη λόγια του Ποιμενάρχη τους. Ο Σεβασμιώτατος παίρνοντας το λόγο, τόνισε την βαθειά επιθυμία του, να βλέπει πάντοτε τους ιερείς της Μητροπόλεώς του αγαπημένους και μονιασμένους. Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος μοίρασε δώρα στα παιδιά των ιερέων και τέλος, ευλόγησε και μοίρασε την Βασιλόπιτα.

