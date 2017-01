Ενισχύστε τη μνήμη σας -7 τρόποι

Ιανουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Δεν είναι λίγες οι φορές που ξεχνάμε ακόμα και το πιο απλό πράγμα. Πού αφήσαμε τα κλειδιά μας, τι φαγητό είχαμε εχθές ή ακόμη και ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Με αυτό τον τρόπο αισθανόμαστε πως η μνήμη μας μας εγκαταλείπει και ίσως στο μέλλον θα ξεχνάμε όλο και περισσότερα πράγματα. Για να παραμείνει το μυαλό «ξυράφι» και για μνήμη… ελέφαντα, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να ενισχύσουμε τη μνήμης μας. Ωρα για σταυρόλεξο Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και ναι είναι λύση. Το σταυρόλεξο, όχι μόνο μας γεμίζει γνώση, αλλά μας βοηθά να επαναφέρουμε παλιά γεγονότα στη μνήμη μας. Υπνος, ο βοηθός Οταν δεν κοιμόμαστε καλά, είναι σχεδόν βέβαιο πως την επόμενη μέρα η συγκέντρωση «πάει περίπατο». Αυτό συμβαίνει γιατί ο ύπνος και η μνήμη είναι συνδεδεμένα με δύο τρόπους: Ο επαρκής ύπνος βοηθά στην μάθηση και την συγκέντρωση και Ο εγκέφαλος «απορροφά» τις νέες πληροφορίες, ενώ κοιμόμαστε. Φρούτα και λαχανικά, τα βασικά Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και την ψυχική υγεία. Μελέτη του Χάρβαρντ έδειξε πως τα μούρα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ένα αντιοξειδωτικό που βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και λειτουργεί ως ασπίδα για το Αλτσχάιμερ. Παράλληλα, τα πράσινα λαχανικά, όπως το μπρόκολο και το σπανάκι καθυστερούν την γνωστική εξασθένηση, ενώ το αβοκάντο βοηθά την αύξηση ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Ωρα για τρέξιμο ή περίπατο Η τακτική αερόβια άσκηση διευρύνει τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου, την περιοχή εκείνη του εγκεφάλου που εμπλέκεται η μνήμη με τη μάθηση. Οι μελέτες δείχνουν πως ένα ζωηρό περπάτημα για 40 λεπτά επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου. Γέλιο, γέλιο, γέλιο Σύμφωνα με μελέτες, το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Ενα αστείο ή ένα ανέκδοτο έχει αποδειχθεί πως αυξάνει την βραχυπρόθεσμη μνήμη σε ενήλικες. Ναι, στο κρασί Ενα ποτήρι κρασί έχει θετικές συνέπειες στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Texas A & M, το αντιοξειδωτικό ρεσβερατρόλη (που βρίσκεται στο δέρμα των κόκκινων σταφυλιών) μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ασθένειας που σχετίζεται με την εξασθένηση της μνήμης όσο μεγαλώνουμε. Ναι, και στον καφέ Η κατανάλωση καφέ έχει μια θετική επίδραση στη μακροπρόθεσμη μνήμη, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. iefimerida

