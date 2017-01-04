Γρεβενά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-1-2017, 8.30 μ.μ.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΗΜΙΑΓΡΥΠΝΙΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 5-1-2017, 7.30- 10.30 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-2017, ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, 7-10 π.μ.
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 4th, 2017 at 15:41 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.