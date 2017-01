Βαγγέλης Σημανδράκος: Ας ελπίσουμε για το καλύτερο…

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εύχομαι από καρδιάς Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά στον καθένα και καθεμία ξεχωριστά, με υγεία, αγάπη κι αλληλεγγύη. Το 2017 να μας κάνει να αισθανθούμε πιο αισιόδοξοι και δημιουργικοί. Το ξεκίνημα κάθε νέας χρονιάς εμπεριέχει άλλωστε την αναζωπύρωση της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Το 2016 ήταν ένα έτος πρόκληση για πολλά εσωτερικά αλλά και διεθνή ζητήματα.



Η χώρα μας και οι συμπολίτες μας έδωσαν βαθιά μηνύματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Το 2017 ας είναι ένα έτος που θα στραφούμε ακόμη περισσότερο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, που θα υπηρετήσουμε συλλογικά την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα αγωνιστούμε για να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα δίνοντας προοπτική στα παιδιά μας. Εύχομαι και ελπίζω η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά δημιουργική, μία χρονιά σταθερή αλλά και πραγμάτωσης των ονείρων μας. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.

Ας προσπαθήσουμε γι αυτό.





