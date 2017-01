Αυξήσεις «φωτιά» στις τιμές των καυσίμων -Σε ποιες περιοχές ανέβηκαν

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα ύψη εκτοξεύεται η τιμή της βενζίνης έπειτα από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ειδικότερα στη βενζίνη η αύξηση είναι 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, ο ΕΦΚ αυξάνεται κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Στο υγραέριο κίνησης η αύξηση φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις 18 Νοεμβρίου η αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης υπολογίζεται στα επίπεδα των 12 λεπτών το λίτρο (στα 1,54 ευρώ/λίτρο), ενώ στο ντίζελ κίνησης η αύξηση είναι ήδη της τάξης των 16 λεπτών (στα 1,28 ευρώ το λίτρο). Έτσι, η αμόλυβδη αναμένεται να φτάσει τα 1,54 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5% μέσα σε δύο εβδομάδες, το πετρέλαιο θα σημειώσει άνοδο περίπου 12% και θα φτάσει στο 1,30 ευρώ, ενώ τέλος, το υγραέριο κίνησης θα καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 15%.



Το iefimerida.gr κατέγραψε ενδεικτικές τιμές από διάφορα πρατήρια υγρών καυσίμων Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα 1,515

Στα Βλάχικα στη Βάρη 1,515

Βάρης-Κορωπίου 1,569

Σαρωνίδα 1,548

Ανάβυσσος 1,549

Αττική Οδός 1.539

Νέα Περαμος 1,549 Δείτε αναλυτικά που θα φτάσουν οι τιμές Αθήνα: 1,559 ευρώ το λίτρο

Αχαία: 1,448 ευρώ το λίτρο

Κεφαλλονιά: 1,548 ευρώ το λίτρο

Γρεβενά : 1,586 ευρώ το λίτρο

: 1,586 ευρώ το λίτρο Έβρος: 1,645 ευρώ το λίτρο

Τήνος: 1,668 ευρώ το λίτρο

Σύρος: 1,665 ευρώ το λίτρο

Νάξος: 1,700 ευρώ το λίτρο

Χανιά: 1,668 ευρώ το λίτρο

Ρέθυμνο: 1,618 ευρώ το λίτρο

Ηράκλειο: 1,678 ευρώ το λίτρο

Χίος: 1,565 ευρώ το λίτρο

Πάτμος: 1,829 ευρώ το λίτρο

Κάρπαθος: 1,820 ευρώ το λίτρο

Ρόδος: 1,739 ευρώ το λίτρο

Αμοργός: 1,910 ευρώ το λίτρο

Μήλος: 1,890 ευρώ το λίτρο

Σύρος: 1,820 ευρώ το λίτρο

Κέρκυρα: 1,648 ευρώ το λίτρο

Αυξήσεις σοκ στα νησιά Την ίδια στιγμή σοκ προκαλούν οι αυξήσεις τις τιμές των καυσίμων στα νησιά τα οποία δεν εξαιρέθηκαν από την αύξηση του ΦΠΑ και έτσι επιβαρύνθηκαν επιπλέον από τον επαυξημένο ΕΦΚ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αμοργού όπου η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο φτάνει τα ενώ του πετρελαίου κίνησης το 1.53. Στη Μήλο, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1.89 και του πετρελαίου κίνησης το 1,53.

Στην Κάρπαθο η αμόλυβδη κοστίζει πλέον 1.82 ευρώ.

Στη Μύκονο και τα Κουφονήσια η τιμή αμόλυβδης φτάνει το 1.80 και τ ο πετρέλαιο κίνησης το 1.47 . Στο 182 η αμόλυβδη στην Κάρπαθο.

Στη Σαντορίνη η βενζίνη κοστίζει πλέον 1.70 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης 1,39.

