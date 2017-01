Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις του Ομίλου Μαρινόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα

Ιανουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, σε άμεση παρέμβαση του Σωματείου προς την εταιρεία για το που βρίσκονται τα πράγματα, καθώς και για την καταβολή της μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου, δεν δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση παραπέμποντας τα πάντα στην απόφαση του δικαστηρίου και διαφάνηκε ότι η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου βρίσκεται στον αέρα.



Η διοίκηση του Σωματείου έκανε ξεκάθαρο προς την εταιρία και απαίτησε: Άμεση καταβολή του μισθού Δεκεμβρίου

Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας

Καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές μας σχέσεις! Το τελευταίο διάστημα μπαράζ δημοσιευμάτων μιλούν για μη καταβολή της μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου και προβλήματα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πράγμα που αυξάνει την ανησυχία μας. Από κοντά και οι γνωστοί πλέον σε όλους μας, προσέτρεξαν για άλλη μια φορά στο πλευρό του εργοδότη, καλώντας μας σε υπομονή και υποταγή όπως έκαναν και το προηγούμενο διάστημα. Άλλοτε πανηγυρίζοντας για τη συμφωνία και άλλοτε με εμετικές επιθέσεις σε όποιον αγωνιζόταν για το δίκιο του, όπως το Σωματείο Β. Ελλάδος και τις επιτροπές αγώνα που συστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα. Συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή το Σωματείο μας έκανε καθαρό πως η συμφωνία που υπέγραψε η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με τη ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για τη «διάσωση» της επιχείρησης, δεν βάζει τέλος στην ανησυχία και την αβεβαιότητά μας, δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Γιατί ήδη βρισκόμαστε σε δεινή θέση. Έχουμε πληρώσει την ανάπτυξη αλλά και την κρίση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, με μειώσεις στους μισθούς μας, με την κατάργηση επιδομάτων, με απολύσεις συναδέλφων, με καθυστέρηση του μισθού μας, ή την καταβολή του τμηματικά.

Γιατί κανένας επιχειρηματίας και καμία τράπεζα δεν επενδύει για να σωθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί η ανεργία, να ζουν καλύτερα οι εργαζόμενοι.

Γιατί η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δεν είναι η μητέρα ΤΕΡΕΖΑ που νοιάζεται για μας.

Γιατί οι επιχειρηματίες έχουν σύμμαχο και την σημερινή κυβέρνηση, αφενός γιατί δεν κατήργησε κανένα αντιλαϊκό νόμο (των προηγούμενων) ώστε να ανασάνει ο λαός και αφετέρου γιατί βαφτίζει «δίκαιη ανάπτυξη» την πολιτική που καθηλώνει το λαό στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, υπηρετώντας την ανάπτυξη της κερδοφορίας των ισχυρών. Συναδέλφισσες –συνάδελφοι το Σωματείο σας καλεί όλους σε αγωνιστική ετοιμότητα μπροστά στις εξελίξεις. Να μην κάνουμε βήμα πίσω από τα αιτήματα μας. Να πάρουμε μαζικά μέρος στις κινητοποιήσεις κάνοντας ξεκάθαρο πώς δεν παζαρεύουμε τα δικαιώματα μας.





Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

