To πρωτοχρονιάτικο φιάσκο της Μαράια Κάρεϊ

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Χρειάστηκαν μόνο δύο τραγούδια για να φέρουν την καταστροφή: μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης, η Μαράια Κάρεϊ υποδέχτηκε το νέο έτος με ένα μεγαλειώδες φιάσκο σε πλέιμπακ. Η 36χρονη ντίβα της ποπ είχε προσκληθεί να ερμηνεύσει στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι δύο τραγούδια της, το Emotions και το We Belong Together. Η εκδήλωση μεταδιδόταν ζωντανά από το δίκτυο ABC. Τα προβλήματα άρχισαν αμέσως, καθώς τα ηχεία που είχαν τοποθετηθεί στη σκηνή για να μπορεί η η τραγουδίστρια να ακούει τη φωνή της προφανώς δεν λειτουργούσαν. Η Κάρεϊ ζήτησε να τα ανοίξουν ενώ προσπαθούσε μάταια να συγχρονιστεί με το κομμάτι που έπαιζε σε πλέιμπακ. Ακολουθήστε Mariah Carey ✔@MariahCarey Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here’s to making more headlines in 2017



161.046161.046 «μου αρέσει» Κάποια στιγμή εγκατέλειψε την προσπάθεια και έβαλε το χέρι στη μέση. «Θα αφήσω το κοινό να τραγουδήσει, εντάξει;» είπε. Για τα επόμενα δευτερόλεπτα, μέχρι να τελειώσει το κομμάτι, οι χορευτές προσπαθούσαν να συνεχίσουν το νούμερο αλλά έμοιαζαν να μην καταλαβαίνουν τι συνέβαινε. Το δεύτερο τραγούδι ξεκίνησε κανονικά, μέχρι που εμφανίστηκε νέο τεχνικό πρόβλημα και η Κάρεϊ σταμάτησε να τραγουδάει. Το κομμάτι συνέχισε όμως να παίζει. «Shit happens» έγραψε αργότερα η ντίβα στο Twitter. Ευτυχισμένος και υγιής ο νέος χρόνος σε όλους. Πρόποση σε περισσότερα πρωτοσέλιδα το 2017». Ακολουθήστε Bruce Rosenberg @nesorb ISIS just took responsibility for Mariah Carey’s performance. #MariahCarey #nye2016



3.3303.330 «μου αρέσει» Πολλοί, βέβαια, δεν έχασαν την ευκαιρία να χλευάσουν την τραγουδίστρια στο Twitter. «Ακόμα ένα θύμα του 2016 κυριολεκτικά 10 λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου» έγραψε ο χρήστης Ουίλιαμ Βερτσέτι. Newsroom ΔΟΛ

