Χορός σαν… νυφοπάζαρο: Οι 20χρονες κόρες των ισχυρότερων οικογενειών του κόσμου έβαλαν τα νυφικά τους

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Με κορίτσια στα λευκά πλημμύρισε το βράδυ της Πέμπτης το Pierre Hotel στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος; Ο 62ος διεθνής χορός των Debutantes. Ή με άλλα λόγια, ο χορός στον οποίοι οι νεαρές τη παγκόσμιας ελίτ, οι κόρες των ισχυρότερων οικογενειών του κόσμου πηγαίνουν ντυμένες με νυφικά φορέματα για να… συστηθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Οι συμμετέχουσες νεαρές είναι η creme de la creme, η επόμενη γενιά της διεθνούς ελίτ και πήγαν στο χορό με σκοπό να συστηθούν στους γιους και τις οικογένειες πρεσβευτών, παγκόσμιων ηγετών και γιγάντων της βιομηχανίας. Ολες τους φοιτήτριες σε ισχυρά κολέγια της Αμερικής ή και άλλων χωρών, φόρεσαν το καλύτερο χαμόγελό τους για τη συνάντηση με εκείνους που ίσως αποτελέσουν τους μέλλοντες συζύγους τους, φίλους, συνεταίρους ή έστω γνωριμίες για τις επιχειρήσεις τους και τις φιλανθρωπίες τους. Η βραδιά ξεκίνησε με τις φωτογραφίες των κοριτσιών για τον Τύπο. Στη συνέχεια οι νεαρές, παραδοσιακά, απολαμβάνουν ένα κοκτέιλ και στη συνέχεια ακολουθεί το δείπνο. Τέλος χορεύουν στην κεντρική αίθουσα χορού. Κάθε κοπέλα, συνοδευόμενη από τον καβαλιέρο της, πρέπει να συστηθεί στο κοινό. Ο πρώτος τέτοιος χορός διοργανώθηκε το 1954 στη Νέα Υόρκη και από τότε μέχρι σήμερα όλες οι κοπέλες που συμμετέχουν πρέπει να φορούν λευκά φορέματα και λευκά γάντια μέχρι τον αγκώνα.

Οι περισσότερες κοπέλες προέρχονται από ισχυρές οικογένειες των ΗΠΑ και το 1/4 των κοριτσιών από άλλες χώρες, συνήθως τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. iefimerida

loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 3rd, 2017 at 18:08 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.