Το υπουργείο Οικονομικών δεν ξέρει τι ισχύει για το πλαστικό χρήμα

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα πηγαίνουν για μια ακόμα φορά οι φορολογούμενοι, καθώς όπως φαινόταν από χιλιόμετρα μακριά, το υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν έτοιμο να εφαρμόσει από τη 1η Ιανουαρίου το νέο πλαίσιο για αφορολόγητο και το πλαστικό χρήμα. Ενισχύοντας την αίσθηση ότι η έννοια του προγραμματισμού παραμένει στόχος μακρινός, το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο έφερε με καθυστέρηση ενός έτους τις διατάξεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είχε φροντίσει σε αυτό το διάστημα να προετοιμαστεί, έτσι ώστε όταν έρθει το νέο σύστημα στη Βουλή, να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.



Εν αναμονή Αποφάσεων και εγκυκλίων, τα ερωτήματα που «καίνε» εύλογα τους φορολογούμενους αλλά και τις επιχειρήσεις είναι πολλά. Ποιες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται από το ηλεκτρονικό «χτίσιμο» του αφορολογήτου; Θα συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, όπως διέρρεαν επί μήνες από το υπουργείο Οικονομικών ή τελικά θα «κοπούν» από το αφορολόγητο όπως ανέφεραν οι πληροφορίες που συνόδευσαν τις επίμαχες διατάξεις στη Βουλή;

Τι θα γίνει με τις ιατρικές δαπάνες; Πότε θα αποσαφηνιστεί το πλαίσιο που ορίζει ότι μόνο οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα αναγνωρίζονται για την προβλεπόμενη μείωση φόρου; Πως θα αναγνωριστούν στο μεσοδιάστημα ενδεχόμενες μείζονες δαπάνες π.χ. τοκετός, χειρουργείο;

Πότε θα είναι έτοιμη η εφαρμογή του TAXIS, που θα συνδέει αυτομάτως τις πληρωμές με κάρτα με την ηλεκτρονική μερίδα του φορολογούμενου;

Τι θα γίνει μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXIS; Θα μετράνε οι χάρτινες αποδείξεις ή θα πρέπει οι φορολογούμενοι να μαζεύουν και τα ειδικά χαρτάκια των ηλεκτρονικών συναλλαγών;

Μέχρι πότε θα υποχρεωθούν οι επιτηδευματίες να εγκαταστήσουν POS, όπως προβλέπει ο νόμος ανά κατηγορία δραστηριότητας;

Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης ότι η ηλεκτρονική πληρωμή περνάει στον ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό του επιτηδευματία, έτσι ώστε να περνάει αυτομάτως και στη δική του ηλεκτρονική μερίδα στο TAXIS;

Ο κωδικός στο Ε1 θα είναι ένας- όπως ίσχυε- έτσι ώστε να επιμερίζονται οι δαπάνες ανάλογα με το εισόδημα των συζύγων ή οι πληρωμές θα περνάνε σε ξεχωριστούς κωδικούς με κίνδυνο κάποιος από τους δύο συζύγους να μην πιάσει τελικά το όριο της αναγκαίας δαπάνης; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις εύλογες απορίες των φορολογούμενων, οι οποίες αν και στοχεύουν στον πυρήνα του νέου συστήματος, παραμένουν επισήμως αναπάντητες. Όσον αφορά, δε, στις διευκρινίσεις για τις… λοταρίες, τους τυχερούς φορολογούμενους και τα… δώρα, μάλλον είναι… ψιλά γράμματα για τους φορολογούμενους που ακόμα δεν έχουν πάρει απαντήσεις για τα βασικά. Γιώργος Παππούς



This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 3rd, 2017 at 11:04 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.