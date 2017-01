Πώς να ξαναμπείς στα ρούχα σου μετά το hangover των γιορτών

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι ημέρες των γιορτών είναι η ευκαιρία όλων να χαλαρώσουν, να βρεθούν με συγγενείς και φίλους και να διασκεδάσουν, απολαμβάνοντας φαγητό και ποτό δίχως τύψεις ή ενοχές. Με βάση το παραπάνω είναι σχεδόν ανέφικτο να σας πείσει κανείς να μην υποκύψετε σε πειρασμούς, πράγμα που κάνατε και αυτή τη φορά, χωρίς να υπολογίσετε τις πιθανές υπερβολές. Το αποτέλεσμα της επόμενης ημέρας; Εντονο πρήξιμο στο στομάχι ή την κοιλιά και ένα δυνατό hangover που συνοδεύεται από ζαλάδες, αδυναμία και άλλα συμπτώματα, αλλά και ορισμένες σοβαρές σκέψεις ως επακόλουθο για το πως θα μπορέσετε να φέρετε και πάλι σε ισορροπία τη φυσική σας κατάσταση, έπειτα από αυτήν την εμπειρία. Πριν το βάλετε κάτω επειδή κρίνετε πως θα χρειαστείτε πολύ χρόνο και κόπο, αυτές οι συμβουλές είναι πολύτιμες. Πιείτε ένα ποτηράκι Οχι αλκοόλ, αλλά νερό. Φροντίστε να διατηρείτε τον οργανισμό σας καλά ενυδατωμένο τόσο το πρωί πίνοντας μια κούπα νερό μόλις ξυπνήσετε, όσο και το βράδυ, πριν κοιμηθείτε. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα πρέπει να καταναλώσετε δύο με τρία λίτρα νερού. Μπορεί η ποσότητα να σας φαίνεται παράλογη, όμως οι ευεργετικές του ιδιότητες θα φανούν άμεσα. Αναζωογόνηση Εχετε ξυπνήσει με κακή διάθεση και μηδενική σχεδόν ενέργεια; Κάντε ένα ζεστό ντους κι έπειτα επιλέξτε ρούχα που θα σας κάνουν να νιώσετε αυτοπεποίθηση και ανανέωση. Η θετική ψυχολογία επιδράει πάντοτε θετικά και στην καλή φυσική κατάσταση. Θρεπτικές ουσίες Ενα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που μπορείτε να κάνετε μετά από πολλές ατασθαλίες με το φαγητό και το ποτό, είναι να παραλείψετε το πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες πρωινό την επόμενη ημέρα. Προτείνουμε να φάτε ένα μπολ δημητριακών με φυτικές ίνες ή βρώμη. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πέψη και δημιουργούν το αίσθημα του κορεσμού τις επόμενες ώρες. Διατάσεις Για να διώξετε τις τοξίνες και να βοηθήσετε την πέψη έπειτα από τα πολύ βαριά και μεγάλα γεύματα των γιορτών, μερικές ασκήσεις γιόγκα που περιλαμβάνουν διατάσεις του σώματος είναι η ιδανικότερη επιλογή. Αερόβια γυμναστική Δύσκολο να μπείτε ξανά σε mood έντονης σωματικής άσκησης, αλλά λίγη ώρα αερόβιας άσκησης ακόμα κι αν νιώθετε την ενόχληση από το πρήξιμο, θα σας βοηθήσει να ιδρώσετε και να απαλλαγείτε σταδιακά από αυτό. Μπείτε σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ή ανεβείτε στο διάδρομο για μισή ώρα. «Καθαρά» γεύματα Δεν είναι ανάγκη να ακολουθήσετε μια δίαιτα αποτοξίνωσης ή ένα πρόγραμμα που στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση υγρών. Αναζητήστε ισορροπημένα και ελαφριά γεύματα, που θα περιέχουν φρούτα και λαχανικά εποχής καθώς και προϊόντα ολικής αλέσεως. Μείνετε μακριά από αλάτι, ζάχαρη και συσκευασμένα τρόφιμα. bovary

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 3rd, 2017 at 22:55 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.