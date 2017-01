Ποδαρικό στο 2017 με αυξήσεις φόρων και ανατιμήσεις – Σε τσιγάρα, καφέ και βενζίνη

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα μέτρα που ψήφισε τον περασμένο Μάιο η κυβέρνηση μπαίνουν πλέον σε εφαρμογή. Οι Έλληνες συναντούν το 2017 με ανατιμήσεις και νέους φόρους σε βασικά προϊόντα, τα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη ζωή όλων. Σταδιακά τις επόμενες μέρες, οι Έλληνες θα αρχίσουν να διαπιστώνουν την καθημερινότητά τους να ακριβαίνει. Αρχικά σε καύσιμα, τσιγάρα, καφέ και στη συνέχεια με την έκδοση των πρώτων λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας αλλά και με την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά.



Συγκεκριμένα: Καύσιμα

Αυξάνεται το Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη κατά 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης ο ΕΦΚ αυξάνεται κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Στο υγραέριο κίνησης η αύξηση φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο. Τσιγάρα

Αυξάνονται οι ΕΦΚ στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο αναλογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της λιανικής τιμής πώλησης. Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Επιβάλλεται ΕΦΚ στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το ύψος του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού. Καφές

Από την 1η Ιανουρίου θα επιβληθεί ΕΦΚ στον εισαγόμενο και εγχωρίως παραγόμενο καφέ. Ειδικότερα θα επιβληθεί ΕΦΚ στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ, με συντελεστές από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρντισμένο καφέ και με συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ. Σταθερή τηλεφωνία

Επιβάλλεται νέο φορολογικό τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος θα επιβάλλεται επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαριασμού. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. ΦΠΑ στα νησιά

Στο τέλος του έτους, καταργείται η έκπτωση 30% του ΦΠΑ που έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα σε ορισμένα νησιά, εκτός από αυτά που εξαιρέθηκαν με το πρόσφατο διάγγελμα του πρωθυπουργού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κομισιόν αν προσμετρηθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές τότε το συνολικό βάρος για τους φορολογούμενους από 71,4 δισ. ευρώ φέτος αυξάνεται στα 75,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.



