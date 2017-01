Ομολογία δολοφόνου: Κάναμε σεξ δίπλα στον πρέσβη όταν κοιμόταν

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ο δολοφόνος του Ελληνα πρέσβη Κυριάκου Αμοιρίδη, μίλησε για το πάθος του για την σύζυγο του Φρανσουάζ. Ο αστυνομικός Sérgio Gomes Moreira Filho ανέλαβε όλη την ευθύνη για το έγκλημα, ξεκαθαρίζοντας ότι η ερωμένη του δεν έχει καμία ανάμειξη στο φονικό. Αναφερόμενος στον δεσμό που είχε μαζί της, μιλώντας στις Αρχές, ανέφερε ότι ήταν μαζί το τελευταίο εξάμηνο και ένιωθαν πολύ πάθος ο ένας για τον άλλο, ενώ τόνισε ότι το ζεύγος Αμοιρίδη ζούσε μεγάλα διαστήματα χώρια, καθώς ο πρέσβης ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα στη Μπραζίλια και η γυναίκα του στο Ρίο.

Μάλιστα, στο Ρίο ήταν η ερωτική φωλιά τους καθώς εκεί βρισκόντουσαν συνέχεια, ακόμη και τις ημέρες που ήταν ο πρέσβης εκεί. Ο ίδιος περιέγραψε στις Αρχές ότι έκανε σεξ με τη Φρανσουάζ ακόμα και όταν ο Κυριάκος Αμοιρίδης κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. Υποστήριξε ότι ήθελε να την προστατεύσει από τον σύζυγό της που ήταν ήταν βίαιος και αλκοολικός. Η Φρανσουάζ όμως από την πλευρά της μιλά με τα καλύτερα λόγια για το θέμα και τον χαρακτήρα του, κάτι που πάει… κόντρα στην κατάθεση του δολοφόνου.

Οπως είπε ο δολοφόνος, την περασμένη Δευτέρα πήγε στο σπίτι για να μιλήσει με τον πρέσβη και να του ζητήσει να μην κακοποιεί τη γυναίκα του. «Τίποτε δεν ήταν προμελετημένο, τον σκότωσα σε αυτοάμυνα και κάλεσα τον ξάδερφό μου ως μάρτυρα» είπε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος ο ξάδερφος όμως που επίσης έχει συλληφθεί καίει το παράνομο ζευγάρι λέγοντας ότι μία ημέρα πριν είχαν συναντηθεί και οι τρεις και η Φρανσουάζ του έταξε 23.000 ευρώ αν βοηθούσε στη δολοφονία του πρέσβη. iefimerida

