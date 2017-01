Κορυφαίος, αλλά μόνος και πάλι ο Αντετοκούνμπο

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Κορυφαίος των Μπακς για μία ακόμα φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά η ομάδα του Μιλγουόκι ηττήθηκε στη Μινεσότα από τους Τίμπεργουλβς με 116-99. Ο Ελληνας σταρ, σημείωσε 25 πόντους, είχε 7 ριμπάουντ και έδωσε 5 ασίστ. Για τους Τίμπεργουλβς 31 πόντους πέτυχε ο Γουίγκινς. Τρομερός ο Αϊζάια Τόμας, σημείωσε 52 πόντους (9 στα 13 τρίποντα και 13 στις 13 βολές), οδηγώντας τους Σέλτικς σε νίκη με 117-114 απέναντι στους Χιτ. Με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντουράντ, που έκανε έκανε τριπλ-νταμπλ (με 19 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 35:26 ), οι Γουόριορς νίκησαν τους Μάβερικς με 108-99 στην «ORACLE Arena». Κορυφαίος των ηττημένων ο Χάρισον Μπαρνς με 25 πόντους. Οι Σίξερς, με έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων , έφτασαν στην όγδοη φετινή τους νίκη επικρατώντας με 124-122 των Νάγκετς στο Ντένβερ. Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λ.Α Λέικερς-Ντάλας 89-101

Γιούτα-Φιλαδέλφεια 100-83

Φοίνιξ-Τορόντο 99-91

Μέμφις-Οκλαχόμα 114-80

Κλίβελαντ-Βοστόνη 124-118

Σαρλότ-Μαιάμι 91-82 Στέλνουμε τον Γιάννη στο All Star Game Μην ξεχνάτε όμως, εμείς συνεχίζουμε να ψηφίζουμε για να στείλουμε τον «Greek Freak» στο φετινό All Star Game του NBA, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη. Ο τρόπος ψήφου είναι πολύ εύκολος. Μέσα από οποιοδήποτε Social Media γράφουμε «Giannis Antetokounmpo #NBAVOTE» και το κοινοποιούμε, ή το δημοσιεύουμε σαν σχόλιο (σ.σ μπορούμε μέχρι δέκα ψήφους την ημέρα, ανά διαδικτυακό λογαριασμό). Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα Social Media υπάρχει δυνατότητα ψήφου και εδώ. Ο «Greek Freak» πρέπει να βρίσκεται στον μεγάλο αυτόν αγώνα, όχι γιατί είναι Έλληνας, αλλά γιατί τη σεζόν που διανύουμε έχει πάρει από το «χέρι» τους Μπακς, οδηγώντας τους σε εξαιρετική πορεία, μετρώντας 22,9 πόντους μέσο όρο 9,1 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ ανά αγώνα. Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

