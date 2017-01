Καινοτομία! Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό παρουσιάστηκαν στο Λας Βέγκας

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 50ή έκθεση ηλεκτρονικών προϊόντων CES στο Λας Βέγκας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και φέτος η καινοτομία στην αυτοκίνηση, με τα οχήματα χωρίς οδηγό να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Η 50ή έκθεση ηλεκτρονικών προϊόντων CES (Consumer Electronic Show), που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Λας Βέγκας, θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιανουαρίου κακι αναμένεται να υποδεχθεί περί τους 160.000 επισκέπτες. Ξεκίνησε το 1967 Πρώτη φορά είχε διοργανωθεί στη Νέα Υόρκη το 1967 με μόλις 117 εκθέτες Πλέον διεξάγεται στο Λας Βέγκας και οι προσκεκλημένοι είναι πάνω από 17.000.

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει παραδοσιακά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Φέτος συμμετέχουν 138 εταιρείες από τον χώρο του αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρει στη DW o επικεφαλής οικονομολόγος της CTA (Consumer Technology Association) Σον Ντυμπραβάκ, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθούν πλέον τον παλμό της τεχνολογίας και βλέπουν το μέλλον με περισσότερο αυτοματισμό στην αυτοκίνηση. Το μέλλον της αυτοκίνησης

«Η CES έχει γίνει πλέον μια παγκόσμια πλατφόρμα καινοτομίας. Φέτος συμμετέχουν πάνω από 600 start up επιχειρήσεις. Εκτιμώ ότι συνολικά γύρω στο 20% των εταιρειών που συμμετέχουν δεν υπήρχαν πριν από τρία χρόνια.

Η CES τείνει να γίνει η έκθεση του μέλλοντος, όχι μόνο των ηλεκτρονικών ειδών και της διασκέδασης και των start up», λέει χαρακτηριστικά ο Σον Ντυμπραβάκ. φωτογραφία: wikipedia Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στις νέες τάσεις στην αυτοκίνηση.

Τα βλέμματα όλων είναι όμως στραμμένα στη νεοσύστατη εταιρεία Faraday Future, η οποία εξειδικεύεται στη μελέτη και ανάπτυξη οχημάτων χωρίς οδηγό. «Όλοι περιμένουν πως και πως τι θα παρουσιάσει η Faraday Future, κάτι που αποδεικνύει και το ρόλο που παίζει πλέον η καινοτομία στην έκθεση. Ωστόσο αυτή είναι μόνο μία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θα παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους στην CES» σημειώνει ο αμερικανός οικονομολόγος. φωτογραφία: Faraday Future Σε κάθε περίπτωση η γενική τάση στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μία: επενδύσεις στα αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης. Όλες οι παραδοσιακά ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν ήδη συστηματικά σε αυτόν τον τομέα. Όπως αναφέρει ο αμερικανός ειδικός, όσο προχωρά η τεχνολογία τόσο θα εμφανίζονται και νέες μορφές συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα η κοινή χρήση ή ενοικίαση καινοτόμων οχημάτων, τα οποία για την ώρα κοστίζουν πολύ ακριβά. Το τέλος του οδηγού;

Το στοίχημα στην αυτοκινητοβιομηχανία εστιάζεται στο κατά πόσο οι παραδοσιακοί κατασκευαστές θα καταφέρουν να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης ανοίγουν ένα ευρύ πεδίο καινοτομίας. Ακόμη και έξω από τη Silicon Valley.

«Οι παραδοσιακοί κολοσσοί, όπως η Μercedes, η VW και η Ford θα συνεχίσουν να καινοτομούν. Είτε εγκαινιάζοντας νέες συνεργασίες με μικρότερες εταιρείες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την αυτοκίνηση είτε επενδύοντας οι ίδιες αυτόνομα σε νέες ιδέες», αναφέρει ο οικονομολόγος.

«Σίγουρα θα πάρει μερικές δεκαετίες ακόμη μέχρι το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό να γίνει πραγματικότητα για το ευρύ κοινό.» Προς το παρόν πολλές από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην CES παρουσιάζουν συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, τα οποία κάνουν τη διαδικασία της οδήγησης πιο ασφαλή, πιο άνετη αλλά και πιο διασκεδαστική.

Όπως εκτιμούν εκπρόσωποι του κλάδου μέσα στα επόμενα πέντε με έξι χρόνια θα παρουσιαστούν τα πρώτα δείγματα γραφής αυτοματοποιημένων οχημάτων στην αγορά.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα τα δούμε και στους δρόμους. Όπως επισημαίνει ο Σον Ντυμπραβάκ, το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να εξοικειωθούν οι ίδιοι οι καταναλωτές με την ιδέα ενός αυτοκινήτου χωρίς κλασικό τιμόνι αλλά και χωρίς οδηγό.

