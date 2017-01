Εσπασε το φερμουάρ, λεκιάστηκες -Λύσεις για κάθε απρόοπτο από στιλίστες

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Πίσω από κάθε εντυπωσιακή και εκθαμβωτική εμφάνιση των σταρ στο κόκκινο χαλί βρίσκονται χωρίς καμία αμφιβολία οι αφανείς ήρωες που στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τους επαγγελματίες fashion stylists του Χόλιγουντ, που όχι μόνο επιμελούνται την εικόνα τους αλλά είναι πάντοτε σε εγρήγορση, προκειμένου να μπορέσουν να διορθώσουν λεπτομέρειες και ατέλειες. Μάλιστα, η δουλειά τους είναι τόσο απαιτητική που μπορούν να διακρίνουν και την παραμικρή ζημιά επάνω σε ένα ρούχο, την τελευταία στιγμή και όμως να το επιδιορθώσουν χωρίς να το καταλάβει κανείς. Μιας και η περίοδος των εορτών θα σας βρει σε πολλές εκδηλώσεις και πάρτι, τα fashion emergencies είναι πολύ πιθανό να σας συμβούν. Από τον ιδρώτα στο φόρεμα σας έπειτα από πολύ χορό μέχρι το κρασί που μπορεί κατά λάθος να πέσει επάνω σας, διαβάστε πώς μπορείτε να απαλλαγείτε και από το πιο τρομακτικό σενάριο, σύμφωνα με τους stylists. 1) Όταν το φερμουάρ σπάει Αν στην προσπάθεια σας να κουμπώσετε το φερμουάρ, αυτό κολλήσει κάπου στη διαδρομή του, χρησιμοποιήστε lip balm ή σαπούνι επάνω στα «δοντακια» του για να βοηθήσετε την κατάσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα μολύβι και να τρίψετε τη μύτη του στα «δοντάκια» του. Στην περίπτωση που τα «δοντάκια» έχουν χάσει την ευθυγράμμιση τους, δοκιμάστε να διορθώσετε τη ζημιά με μία πένσα. 2) Το makeup στο φόρεμα Η πρώτη σας σκέψη είναι να καθαρίσετε τον λεκέ με ένα υγρό πανί, όμως το μόνο που θα καταφέρετε είναι ένας μεγαλύτερος υγρός λεκές που μοιάζει με κηλίδα. Βάλτε ένα στεγνό πανί επάνω στο λερωμένο σημείο κι έπειτα ρίξτε λίγο ταλκ. Ένα άλλο τρικ είναι ο αφρός ξυρίσματος πάνω στο λεκε. Τρίψτε τον αφρό στο σημείο, ξεπλένετε με κρύο νερό και επαναλάβετε αν χρειαστεί. Στεγνώστε το ύφασμα με το σεσουάρ. Μία άλλη λύση, είναι να προσθέσετε άλλα αξεσουάρ για να καλύψετε το σημάδι. Φορέστε ένα μπλεϊζερ ή ένα κολιέ για παράδειγμα, μέχρι να δώσετε το ρούχο στο καθαριστήριο. 3) Ο ιδρώτας επάνω στο φόρεμα Οι ειδικοί προτείνουν να έχετε πάντοτε στην τσάντα σας τα pads που προστατεύουν από τον ιδρώτα ή αν δεν μπορείτε να βρείτε κάτι αντίστοιχο, αλλά νιώθετε ότι ιδρώνετε, φορέστε μία ζακέτα ή το μπλέιζερ. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα του θερμού αέρα που υπάρχει στις τουαλέτες για να στεγνώσετε το ύφασμα. Ή βγείτε έξω στον καθαρό αέρα για να δροσιστείτε και επιστρέψτε στην αίθουσα πιο άνετη. 4) Με τα καινούρια παπούτσια στο πάρτι Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα με ένα νέο ζευγάρι παπούτσια είναι ο πόνος που προκαλούν όταν τα φοράτε για πρώτη φορά. Οι stylists του Χολιγουντ προτείνουν να τα φορέσετε με καλσόν, για να μειώσετε τον πόνο και να μπορέσετε να κινηθείτε άνετα όλη τη βραδιά. Αν σας έχουν ήδη εμφανιστεί πληγές από την τριβή τους με το δέρμα, βάλτε λίγο ταλκ στο σημείο ή ένα χανσαπλαστ ή και χαρτί υγείας, κρύβοντας το στο εσωτερικό του παπουτσιού. Επίσης, ψεκάστε λίγη ποσότητα αποσμητικού πριν φορέσετε τα παπούτσια σας. Ή απλώστε μία λοσιόν σώματος στα πέλματα γιατί αυτή θα επιτρέψει στο πόδι να γλιστρήσει στο παπούτσι και θα «ανοίξει» το δέρμα του. Ενώ μία άλλη λύση είναι να βάλετε μέσα στα παπούτσια σας μπουκάλια νερού και αφού τα κλείσετε σε σακούλες να τα αφήσετε στην κατάψυξη όλη νύχτα. 5) Το πρόβλημα με το στενό φόρεμα Είτε έχετε καιρό να το φορέσετε και διαπιστώνετε ότι δεν σας είναι και τόσο άνετο πια, είτε το παρακάνατε με την κατανάλωση φαγητού και ποτού, η λύση στο στενό φόρεμα που σας κάνει να νιώθετε δυσφορία είναι να το ξεκουμπώσετε και να φορέσετε από πάνω ένα μακρύ μπλέιζερ ή παλτό. Κι αν σας ρωτήσουν γιατί κυκλοφορείτε με αυτό, πείτε απλά ότι κρυώσατε, ενώ αν πρόκειται για το παντελόνι σας, ανοίξτε το κουμπί και καλύψτε το σημείο με την μπλούζα σας, αφήνοντας την να «πέσει» επάνω του. 6) Ο λεκές από κρασί επάνω στο ρούχο Ο πιο εύκολος τρόπος να το αντιμετωπίσετε είναι να ταμποναρετε τον λεκε με νερό και αλάτι. Εναλλακτικά, ρίξτε επάνω στο λερωμένο από κόκκινο κρασί ρούχο, λευκό κρασί, αφήστε το να στεγνώσει και ξεπλένετε με άφθονο νερό. bovary

