Ερευνα: Τι αγόρασαν και με πόσα χρήματα οι Ελληνες τις γιορτές

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Την αγοραστική συμπεριφορά των πολιτών στη διάρκεια των εορτών κατέγραψε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με έρευνα μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στο διάστημα 27/12/2016-30/12/2016. Σύμφωνα με την έρευνα, τo 85% δήλωσε ότι πραγματοποίησε αγορές για τις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ το 15% δήλωσε ότι δεν αγόρασε προϊόντα. Οι κυριότεροι λόγοι που δεν αγόρασαν κάποιοι προϊόντα ήταν η έλλειψη χρημάτων (43%), η έλλειψη χρόνου (23%), το ότι δεν υπήρχε ανάγκη (20%) και η πολυκοσμία στα καταστήματα (7%). To 76% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δαπάνησε μέχρι 200 ευρώ, το 20% από 201 έως 500 ευρώ και το υπόλοιπο 4% ξόδεψε περισσότερα από 501 ευρώ εν όψει των Χριστουγέννων. Για την Πρωτοχρονιά το 73% του δείγματος δήλωσε ότι θα έκανε αγορές προϊόντων, αλλά η συντριπτική πλειονότητα -ποσοστό 92%- δαπανώντας λιγότερα από 200 Ευρώ. Από την ερώτηση σε ποιες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών δαπανήθηκαν τα χρήματα βγαίνει το συμπέρασμα ότι αγοράστηκαν κυρίως τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Συγκεκριμένα, για την αγορά τροφίμων το 54% ξόδεψε το 15%-30% των χρημάτων του, ενώ το 37% δαπάνησε το 15% των χρημάτων του για αγορά οικιακών συσκευών. Το 38% απάντησε ότι διέθεσε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του για ένα ταξίδι, ενώ το 11% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του γι’ αυτό το σκοπό. Για την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης το 25% του δείγματος διέθεσε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του, ένα το 40% των ερωτηθέντων δαπάνησε το 30%-60% των χρημάτων του γι’ αυτό το σκοπό. Σε ό,τι αφορά την αγορά προϊόντων τεχνολογίας, το 28% του δείγματος διέθεσε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του σε τέτοιου είδους προϊόντα, ενώ το 13% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του. Επιπλέον, το 16% του δείγματος ξόδεψε το 30% των χρημάτων του σε κοσμήματα και αξεσουάρ, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 10% που δαπάνησε για κοσμήματα και αξεσουάρ το 45% των χρημάτων του. Το 11% αγόρασε παιχνίδια και ξόδεψε το 30% των χρημάτων του, ενώ ποσοστό 33% ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του γι’ αυτό το σκοπό. Τέλος, το 3% διέθεσε το 30% των χρημάτων του για την αγορά επίπλων, τo 5% έδωσε το 30% των χρημάτων του για την αγορά βιβλίων και ένα 26% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του για διασκέδαση. Το 24% του δείγματος πραγματοποίησε ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Το 90% από αυτούς ταξίδεψαν εντός Ελλάδας και το 10% στο εξωτερικό. Η μέση διάρκεια των ταξιδιών ήταν 7 ημέρες. Για τη διαμονή τους, από αυτούς που ταξίδεψαν το 54% επέλεξε σπίτι της οικογένειάς του, το 14% προτίμησε τη φιλοξενία των φίλων και το 24% έμεινε σε ξενοδοχείο. Το αυτοκίνητο ήταν το κύριο μεταφορικό μέσο για το 40% του δείγματος, το 34% ταξίδεψε με αεροπλάνο, το 19% χρησιμοποίησε λεωφορείο και το 3% χρησιμοποίησε τραίνο για τη μετακίνηση στον προορισμό του. Τα έξοδα του ταξιδιού δεν ξεπέρασαν τα 500 ευρώ για το 87%, ενώ κυμάνθηκαν στα 501 έως 1.000 ευρώ για το 5%, από 2.001 έως 3.000 ευρώ για το 5% και περισσότερα από 5.000 ευρώ για το 3% των ερωτηθέντων. Στο ερωτηματολόγιο του εργαστηρίου μάρκετινγκ MARLAB, απάντησαν 195 άτομα εκ των οποίων το 27% ήταν άντρες και το 73% γυναίκες. Σε ό,τι αφορά την ηλικία, το 57% του δείγματος ήταν ηλικίας 18-24 ετών, το 26% ήταν μεταξύ 25 και 35 ετών, το 13% ήταν μεταξύ 36 και 50 ετών και το υπόλοιπο 4% ήταν άτομα μεγαλύτερα από 51 ετών. Το 51% του δείγματος ήταν φοιτητές/τριες, το 11% δήλωσε άνεργος/η, το 18,4% εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, το 5% εργαζόταν στο δημόσιο τομέα, το 10,6% ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 2% ήταν ιδιοκτήτες επιχείρησης, και το 2% είχε βγει στη σύνταξη. Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό εισόδημα, το 33% των ερωτηθέντων είχε εισόδημα μεταξύ 10.001 και 20.000 ευρώ, το 38% είχε εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ, το 14% είχε εισόδημα μεταξύ 20.001 και 30.000 ευρώ, το 11% δήλωσε εισόδημα μεταξύ 30.001 και 40.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 4% δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο των 40.001 ευρώ. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν άτομα από 33 διαφορετικούς νομούς της χώρας με τους περισσότερους να προέρχονται από το νομό Θεσσαλονίκης (37%), Αττικής (24%), Δωδεκανήσου (6%), Ηρακλείου (3,4%), Βοιωτίας (3,4%), Μεσσηνίας (2,3%) και Πέλλας (2,3). Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στο αντικείμενο του μάρκετινγκ. Διαθέτει 37 μέλη εκ των οποίων τα 5 είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) – καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2 υποψήφιοι διδάκτορες και 30 φοιτητές/τριες εθελοντές. Χορηγοί του Εργαστηρίου MARLAB είναι η Εθνική Τράπεζα και η ΔΕΘ-Helexpo, ενώ Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

