Επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Κόκκαλη στη Δυτική Μακεδονία

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη θα έχει την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 στις 11.30 το πρωί, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία.



Το πρόγραμμα του Υφυπουργού στη συνέχεια περιλαμβάνει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Π. Πλακεντά και επίσκεψη στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών

