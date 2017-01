Δείτε πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διευκρινίσεις για το πότε αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, έδωσε την Τρίτη ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας Δημήτρης Καρέλλας. Όπως τόνισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στόχος είναι η πλατφόρμα να λειτουργήσει μεταξύ 15 και 20 Ιανουαρίου.

Ο Δ. Καρέλλας ανέφερε ότι έως τις 10 Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των στελεχών του συνόλου των δήμων της χώρας και των ΚΕΠ. Όπως είπε, αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε μέσω Ίντερνετ, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε μέσω δήμων. Όπως γράφει το tribune.gr, ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας σημείωσε πως όταν δεν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των δικαιούχων – περιουσιακά ή οικογενειακά – τότε οι αιτήσεις είναι “απλές» και θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Αν υπάρχουν αλλαγές, όπως εξήγησε, θα είναι καλύτερα να υποβάλλονται στις υπηρεσίες των δήμων καθώς θα χρειάζονται πιστοποιητικά και έγγραφα. Υπογράμμισε πως το βασικό στοιχείο που θα χρειάζονται όσοι υποβάλλουν αιτήσεις είναι το εισόδημα των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Πληροφορίες δημοσιεύονται, όπως επισήμανε ο Δ. Καρέλλας στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.



