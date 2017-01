Δέκα υποσχέσεις που μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας για τη νέα χρονιά

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι υποσχέσεις που δίνουμε στην αρχή κάθε νέας χρονιάς στον εαυτό μας είναι μεν ωραίες, αλλά δύσκολα καταφέρνουμε τελικά να τις υλοποιήσουμε. Και αυτό γιατί ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών του έτους σταδιακά ξεθωριάζει και η καθημερινότητα κάνει δύσκολη την υλοποίηση μεγαλεπίβολων αλλαγών. Φέτος, λοιπόν, διαλέξτε μιας από τις ακόλουθες υποσχέσεις και προσπαθήστε να την τηρήσετε …στην υγειά σας! in

loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 3rd, 2017 at 14:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.